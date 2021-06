Mellendorf

Wie wichtig sind Kommunalpolitik und Demokratie vor Ort für Schülerinnen und Schüler? In der IGS Wedemark hat sich die Klasse 8.3 auf Spurensuche begeben – digital und zu Fuß. Auf einer Schnitzeljagd in ihrem Schulumkreis durch Mellendorf suchten sich die Teilnehmenden Orte der Kommunalpolitik aus, um eine Station in der App „Spot on“ zu gestalten: Rathaus, Spielplatz, einen Parkplatz oder auch ein Straßenschild. Die App „Spot on“ war ihnen für das gleichnamige Projekt als digitales Werkzeug kostenfrei von der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung an die Hand gegeben worden.

Für die Stationen recherchierten die Schüler, was die jeweiligen Orte genau mit Kommunalpolitik zu tun haben – sie arbeiteten Quizfragen und interaktive Aufgaben aus. Vorausgegangen war ein Crashkursus. Dabei lernten die Gruppen die verschiedenen Zuständigkeiten der Kommune, der Länder und des Bundes kennen und befassten sich damit, wer aktiv wählen darf, und wer sich zur Wahl aufstellen lassen kann. Ziel des Projektes sei es, den Jugendlichen Kommunalpolitik spielerisch näherzubringen und ihre Medienkompetenzen zu fördern, verdeutlichte die Projektleiterin Aysenur Erden vom Verein Politik zum Anfassen.

Politik zum Anfassen ist in der Wedemark bekannt

Der Verein war schon 2017 mit seinem Projekt „Pimp your Town“ in Schulen der Wedemark und unterstützte 2018 den Bürgermeistertag mit Schülern. Auch das Projekt „Spot on“, das jetzt in Kooperation von Verein und Landeszentrale für politische Bildung in die IGS Wedemark kam, bezog wieder Bürgermeister Helge Zychlinski mit ein. Am zweiten Projekttag begannen die Kleingruppen mit der Digitalisierung ihrer Stationen – und trafen den Verwaltungschef.

Einmal die Spot-App durchspielen bitte: Bürgermeister Helge Zychlinski (von links), IGS-Schülerin Annika Reupke und Projektleiterin Aysenur Erden haben Spaß auf den Spuren kommunalpolitischer Fragen. Quelle: Ursula Kallenbach

Vor dem Rathaus hatten sie die Chance, Zychlinski zu befragen und mit ihm gemeinsam ihre selbst erstellte digitale Schnitzeljagd durch Mellendorf zu spielen. Wo nahm man Platz? Natürlich auf der „Smartbench“, der intelligenten öffentlichen Sitzbank mit Solarzellen, auf der man seit April 2017 sein Handy auftanken und freies WLAN nutzen kann.

App ist auch für Erwachsene geeignet

Die persönliche und lebhafte Arbeit mit den Jugendlichen habe gerade nach den pandemiebedingten vielen digitalen Projekten besonders viel Spaß gemacht, betonte die Projektleiterin und empfahl die Spot-on-App interessierten Wedemärkern zum Nachverfolgen. Die Route der Schüler und Schülerinnen der IGS Wedemark könne in Kürze mit der kostenfrei zugänglichen App “Spot on” jeder spielen. „Spot on ist eine digitale Spurensuche rund um das Thema Demokratie in Niedersachsen“, verdeutlicht der Verein mit Sitz in Isernhagen. Gruppen könnten damit viele Fragen zu lokalen Themen, zum Zusammenleben und zum Mitbestimmen kreativ erörtern, reflektieren und auch für andere erfahrbar machen.

Von Ursula Kallenbach