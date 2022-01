Wedemärker Sternsinger besuchen Rathaus in Mellendorf und spenden Segen

Mellendorf

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ So lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion – auch in der Wedemark. Deutschlandweit sammeln engagierte Kinder für die Gesundheitsförderung Gleichaltriger in Afrika. Dazu haben acht Sternsinger jüngst das Rathaus in Mellendorf besucht. Amy-Lu Schumacher, Ben Lennox Weiss, Max Joel Krettek, Ferris Krettek, Antonia Lutz, Linnea Lutz, Klaas Wuttig und Arthur Engelhardt überbrachten den traditionellen Segen.

Gemeindekämmerer Joachim Rose bedankte sich bei den Kindern und überreichte eine Spende der Gemeinde Wedemark. Quelle: Gemeinde Wedemark

Die Kinder und Jugendlichen erhielten bei Gesang und Gedichten Begleitung von Rafael Engelhardt mit seiner Gitarre. Insgesamt drei Lieder trugen die Sternsinger vor. Gemeindekämmerer Joachim Rose dankte den Engagierten der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und spendete sowohl für die Aktion selbst als auch den Kindern etwas Süßes als Dank. Bereits 2015 wurde das Sternsingen in die Liste des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen.

Von Sebastian Stein