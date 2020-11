Mellendorf

Wieder sind coronabedingt gemeindeeigene Kulturveranstaltungen in der Wedemark abgesagt – aber die Kulturschaffenden bleiben aktiv. Der neu gebaute Theaterkiosk aus außentauglichen Sperrholzplatten vor der Grundschule Mellendorf ist fertiggestellt und wird künftige Veranstaltungen begleiten. Eine Workshopgruppe während der Theatertage Wedemark wollte die mobile Plattform jetzt unbedingt noch präsentieren, um Künstlern und Besuchern einen hoffnungsfrohen Ausblick für Theaterleben und Kunst zu geben.

„Ich freue mich total, dass wir das noch zeigen dürfen. Die haben so krass rangeklotzt“, sagte die Kulturbeauftragte Angela von Mirbach beim Probeaufbau am Wochenende. Die Gruppe junger Erwachsener, die gemeinsam mit dem Möbeldesigner Hans Horst aus Mellendorf den Kiosk geplant und gebaut hat, ist hobbymäßig schon als Festivalgestalter in Hannover unterwegs. Alle vier sind in der Wedemark aufgewachsen und haben die Hannoversche Kunstplattform als Verein gegründet.

Gruppe will Kunst- und Kulturfestival unter freiem Himmel etablieren

„Wir unterstützen sie, weil sie in der Wedemark ein Kunst- und Kulturfestival in der freien Landschaft etablieren möchten“, erklärt von Mirbach. Weiterhin steht für solche Projekte Geld aus der dreijährigen Förderung der Theatertage mit insgesamt 100.000 Euro vom Bund zur Verfügung.

Der neue Theaterkiosk ergänzt, was eine andere Gruppe schon im Team mit dem Möbeldesigner ins Werk gesetzt hatte: das mobile Theaterfoyer. Das mehrteilige Eingangsportal mit Sitzgelegenheiten war bei den ersten Theatertagen im Sommer 2019 im Einsatz. „Kultur im ländlichen Raum ist mobil und soll es sein. Wir haben keinen festen Theaterort, aber es gehören ein Foyer und ein Kiosk zum Theater“, sagte die Kulturbeauftragte.

Keines sei ein Einzelprojekt, so sieht es Dirk Ihle aus Hannover, der künstlerische Leiter der Theatertage Wedemark. „Es wächst immer weiter. Auch müssen die Stände nicht nur zu Theatertagen eingesetzt werden.“

Taschentalente nähen ein textiles Dach für den Kiosk

Dem Kiosk fehlt noch eine Überdachung. Dazu kommt wieder die Gruppe Taschentalente ins Spiel, die schon das Projekt Bücherschrank am Tattenhagen in Bissendorf verwirklicht hat. Die Näherinnen werden ein textiles Dach beisteuern. Die Kulturbeauftragte bleibt dran: „Die Vernetzung bleibt unsere zentrale Idee.“

Von Ursula Kallenbach