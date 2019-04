Bissendorf

Ein Jugendlicher ist in Bissendorf am Sonnabendabend vor einem Hund geflüchtet, der auf ihn zugerannt ist. Dabei verletzte sich der 15-Jährige am Fuß.

Nach Angaben eines Polizeisprechers ging eine bislang unbekannte Frau mit dunklen Haaren mit einem schwarz-weißen Hund um 21.50 Uhr nahe des Bahnhofs spazieren. Das Tier war nicht angeleint. Der kniehohe Hund lief auf dem Parallelweg zu den Gleisen auf den 15-Jährigen zu – obwohl die Frau den Vierbeiner zu sich rief. Der Jugendliche lief nach Auskunft des Polizeisprechers los und knickte dabei um. Es gab keinen Kontakt zwischen dem 15-Jährigen und dem Hund. Die Frau konnte das Tier einholen, leinte ihn an und entfernte sich anschließend – ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Die Beamten ermitteln deshalb wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Polley