Nach und nach füllt sich am Freitagnachmittag der Wendehammer an der Straße Vorm Hofe in Gailhof. Immer mehr Gegner des geplanten Gewerbegebiets am Neuen Hessenweg treffen ein. Rund 150 Menschen versammeln sich – darunter sind Familien mit Kindern sowie jüngere und ältere Dorfbewohner aus Gailhof und auch aus Meitze. Zur Demonstration hatten die Bürgerinitiative (BI) gegen das neue Gewerbegebiet an der Straße Neuer Hessenweg mit Sprecherin Margarethe Gerland sowie der Verein „Besser leben in der Wedemark“ (BLW) und sein Vorsitzender Christoph Chilla eingeladen. Auch auf politischer Ebene werden inzwischen Stimmen gegen den Plan laut: Die Grünen artikulieren eigene Ideen; SPD und CDU sprechen von „Missverständnissen“: Noch sei nichts festgeschrieben.

Polizei begleitet den Protestzug an der L 310

Die Demonstranten am Freitag lassen sich davon offenkundig jedoch nicht beruhigen: Mit Beginn der Dämmerung ziehen die Protestler mit zwei Traktoren, Bannern und Leuchtfackeln los. Die Polizei wartet auf den Demonstrationszug und hilft ihm an der Ecke Celler Straße, die Landesstraße 310 zu überqueren. Die Fußgänger gehen weiter auf dem Fußweg, und die Beamten begleiten die zwei Trecker auf der sehr frequentierten Landesstraße.

Bei der Tankstelle im Dorf biegen die zwei Maschinen und Marschierer in den Neuen Hessenweg ein, wo das neue Gewerbegebiet Gailhof entstehen soll. Während des Marsches stehen reichlich Lastwagen und Autos im Stau auf der Landesstraße – allerdings nicht wegen der Demonstranten. Die Baustelle auf der Autobahn 7 zwingt aktuell viele Fahrzeuge, den Weg über die Umleitung durch Meitze und Gailhof zu fahren.

Das ist aktuell für die Gailhofer auch ein Problem. Doch vielmehr richtet sich aber derzeit ihr Protest gegen das anstehende Gewerbegebiet in ihrem Dorf. „Schon jetzt fahren rund 1000 Lastwagen innerhalb von 24 Stunden durch Gailhof und Meitze“, berichtet BWL-Vorsitzender Christoph Chilla während der Aktion. Das seien 180 Lastkraftwagen pro Stunde – und dies „sieben Tage die Woche“, fügt Margarethe Gerland, Sprecherin der BI, hinzu.

Mitmarschiert ist auch Anastasia Berg samt ihrer vier Kinder, die fünf, vier, drei und zwei Jahre alt sind. Ihre Familie sei erst vor zwei Jahren nach Gailhof gezogen. Die Vorstellung, dass auf der Wiese große Hallen entstehen sollen, lehnt sie kategorisch ab. Vielmehr wünscht sich die 36-Jährige, dass die Gemeinde Wedemark die Natur berücksichtige. Zudem kritisiert sie den immer mehr zunehmenden Frachtverkehr.

Auch Ingrid Stöckl ist bei der Demonstration dabei. Die 76-Jährige lehnt die 15 Meter hohen Gewerbehallen auf dem Gailhofer Areal ab. Stöckl kann sich auf dem Gelände Kleinbetriebe und Handwerkerfirmen vorstellen – aber nicht 15 Meter hohe Hallen. Sie räumt ein, dass die Gemeinde Wedemark Gewerbe brauche. „Aber so gestaltet, dass es menschenfreundlich bleibt“, sagt die 76-Jährige. Für eine Gemeinde, die sich „Wohlfühl-Gemeinde“ nenne, und die mit der Straße der Kinderrechte als Vorzeigecharakter und zudem mit reichlich Kultur werbe, sei das Gewerbegebiet der blanke Hohn.

Mit der Demonstration am Freitag beenden BI und BLW ihre Aktionen in diesem Jahr. Der Protest geht aber weiter: „Wir starten im neuen Jahr mit neuen Ideen“, sagt Christoph Chilla. „Dann könnten wir uns einen Sternmarsch vorstellen – mit dem Treffpunkt am Mellendorfer Rathaus.“

150 Menschen aus Gailhof und Meitze postieren sich zum Protestmarsch gegen Gewerbegebiet, das hinter ihnen auf dem Areal entstehen soll. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

