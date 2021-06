Mellendorf

„Es war eine sehr intime und familiäre Atmosphäre“, sagt Annika Greif. Die Leiterin des zehnten Jahrgangs an der IGS Wedemark hat 167 ihrer Schülerinnen und Schüler nun in Mellendorf verabschiedet. Wegen der Corona-Pandemie konnten jedoch nicht alle am selben Ort zur gleichen Zeit feiern. So hat die Schule ihr Konzept aus dem vergangenen Jahr wiederholt. Jede Stammgruppe erhielt ihre eigene jeweils dreiviertelstündige Feier.

Zur Galerie Die IGS Wedemark hat ihre Zehntklässler in Einzelveranstaltungen feierlich verabschiedet.

Greif und Schulleiterin Heike Schlimme-Graab freuen sich über das gute Abschneiden des Jahrgangs. Trotz Corona und den Ausfällen des Präsenzunterrichts hätten die Schülerinnen und Schüler hervorragende Leistungen erbracht – gleich mehrfach mit der Note 1,0. Morten Thiele, Charlotte Dannemann und Isabell Littau erreichten die Bestleistung. Für hervorragende individuelle Leistungen wurden Maria Isache, Mohamed Ebrahim und Hakima Haji Qasim geehrt. Außergewöhnliches soziales Engagement zeigten im Jahrgang Mojgan Alisade, Katharina Schmitz und Chiara Schleppegrell.

Kleine Gruppengröße als Vorteil

Jahrgangsleiterin Greif spricht von hoher gegenseitiger Wertschätzung zwischen Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkräfte – trotz aller Schwierigkeiten. Bis Weihnachten sei der Schulbetrieb allerdings einigermaßen normal verlaufen, im vergangenen halben Jahr konnten zumindest die Abschlussklassen jeweils halb vor Ort sein. Am Ende habe man die kleine Gruppengröße sogar zu schätzen gewusst – man sei auch nicht langsamer als sonst gewesen, erklärt Greif.

Ein Großteil bleibt der Schule erhalten

Von den 167 Schülerinnen und Schülern im Jahrgang haben am Ende 103 den erweiterten Sekundarstufenabschluss erreicht, 44 den Realschulabschluss und alle weiteren den Hauptschulabschluss. Ein Großteil bleibt der Schule also erhalten und geht in die Oberstufe für das Abitur. Viele hätten auch einen Ausbildungsplatz angenommen, sagt Greif.

Das sind die Absolventinnen und Absolventen Stammgruppe 10.1: Abdalrahman Alali, Mojgan Alisade, Charlotte Marie Anding, Josie Celine Aulanko, Ben Bähre, Leonard Bejzaku, Jaron Bösler, Pauline Bormann, Jonathan Dettmers, Laura Rocio Nuria Fülling, Alicia Hoffmann, Bennet Michael Jablanovszky, Sofia Lewald, Artem Ludin, Leonie Matheus, Robert-Lucian Moldoveanu, Nele Joanna Nußbicker, Simon Tobias Offenborn, Katharina Schmitz, Kimberly Samira Schneider, Marckeem Schrader, Juliana Sophie Schünhoff, Noah Seidel, Yella Söylemez, Till Steinmeyer, Klara Steitz, Tristan Tiede und Finn Ole Vuyk. Stammgruppe 10.2: Jihan Ahma, Moritz Borgmeyer, Henri Brüggebors, Lena Marleen Brunne, Greta Alix Döpke, Eric Gudehus, Xenia Gusman, Mika Häbe, Ben Herschel, Maria Isache, Juliane Jubt, Ron Kindler, Laura Sophie Klemm, Philip Kohn, Luk Marquardt, Piet Meine, Lena-Celine Möllenberg, Jörn Otto, Manar Reblawi, Luis Reichardt, Simon Schreck, Celine Schreiber, Melina Schulte, Mila Luisa Senkel, Morten Josef Thiele, Justus Walter, Emilia Lisa Widera und Marvin Luca Wolf. Stammgruppe 10.3: Alma Ahmeti, Emma-Louise Caitlin Ave, Anna-Lena Baer, Jordy Biester, Felix Amon Bredemeier, Kilian Brown, Mia Bruns, Charlotte Dannemann, Mohamed Ebrahim, Emely Gapper, Michelle Himmelreich, Jonathan Jacob, Torben Klegien, Delano Dee Knopf, Pia Kreitz, René Kreitz, Anton Langreder, Silas Lewark, Lea Angelina Lindwedel, Joline Murry, Tim Neubauer, Aaron Neuber, Niklas Sattler, Nina Sophie Schlittenhard, Gerrit Simon Schmidt und Luis Wienhöfer. Stammgruppe 10.4: Jenna Lu Baustian, Enya Lucy Bennett, Cedric Block, Maurice Brunke, Ayla Duyar, Kelton Joshua Gruber, Shervin Hani-Tabay Zavarey, Nick Heimann, Ida Hemme, Quintus Kaufmann, Finja Kebernik, Justin Keilholz, Jonas Malte Kluck, Paula Meiling, Pauline Meyer, Hannah Mielke, Lenya Lissa Mierau, Paula Isabell Olthoff, Cecilia Plotz, Leonie Riewestahl, Tjard Tobias Schlüter, Maxi Rosa Schurmann, Sven Eric Sinner, Justin Suhr, Bekirhan Ünle, Niclas van Geldern, Jan Weißhuhn und Tim Wulf. Stammgruppe 10.5: Garip Asani, Gregor Stefan Alexander Buchwald, Laila Caruso, Damien Bryan Dösselmann, Rigo Donnarumma, Julian Heiko Erol Ferdönmez, Emilie Ganteföhr, Juliane Haselbacher, Phil Heisig, Sarah Sophie Hiller, Elio Meo Hoting, Finn Jadischke, Julien Kallmeyer, Josefin Kupke, Greta Lindemann, Julian Meggers, Leon Paul Merik, Jeanne Marie Mikonauschke, Paul Neumann, Anton Niederstraßer, Tessa Paggel, Vanessa Redondo Casado, Pascal Reinecke, Malena Richter, Joel Schmeißer, Simon Michel Söhn, Nelly Weigelt und Cemre Yilmaz. Stammgruppe 10.6: Jennifer Bejzaku, Shams Bischar, Lasse Merlin Bujalla, Georg Jannes Döpke, Mareile Ekkenga, Simon Freund, Emil Göhlmann, Jan-Philipp Grove, Marius Gutsche, Hakim Haji Qasim, Lino Haselbacher, Etienne Heim, Semen Ludin, Leon Kampe, Nick Kindler, Joe Krichbaum, Victoria Leonenko, Isabell Littau, Carmen Olivia Loos, Armin Mohammad Ali Nejad, Sevin Osman, Leonie Pelz, Chiara Charis Schleppegrell, Nashwan Suliman, Vincent Welkov, Tim Kristoffer Wojke und Steven Collin Wrase.

Bürgermeister Helge Zychlinski hatte sich in einer Videobotschaft mit Grußworten zugeschaltet. Auch die Schülersprecher Per Bartels und Anastasia Kebernik gratulierten den Absolventinnen und Absolventen in allen sechs Veranstaltungen.

