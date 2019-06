Bissendorf

Ein 18-jähriger Mann aus Hannover ist in der Nacht zu Pfingstmontag gegen 2.15 Uhr von einem bislang unbekannten Mann auf der Bahnhofstraße niedergeschlagen worden. Die beiden Männer waren in Streit geraten. Daraufhin schlug der Unbekannte dem 18-Jährigen dreimal ins Gesicht. Der junge Mann stürzte und verletzte sich dabei am Handgelenk. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Er wird auf etwa 23 Jahre geschätzt, sei 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Die Haare seien auffallend blond und er habe ein blaues T-Shirt und einen Drei-Tage-Bart getragen in dieser Nacht. Das Opfer musste aufgrund seiner Verletzung im Krankenhaus behandelt werden.

Aktuelle Polizeimeldungen Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus der Wedemark lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander