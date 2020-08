Mellendorf/Elze

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Körperverletzung muss sich nun ein junger Mann aus der Wedemark verantworten. Nicht nur, dass der bislang unbescholtene Heranwachsende betrunken Motorrad gefahren ist, er hat nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Mellendorf auch zum Schlag ausgeholt und dabei einen 18-Jährigen verletzt.

Der 19-Jährige besuchte am Sonnabend eine Party in Mellendorf. Dort trank er nach Angaben des Polizeisprechers reichlich Alkohol. Anschließend wollte er zu einer zweiten Veranstaltung in Elze mit seinem Motorrad fahren. Andere Gäste versuchten noch, den Betrunkenen davon abzuhalten. Doch vergebens. Deshalb riefen die besorgten Partygänger die Polizei.

Atemalkoholtest ergibt 1,91 Promille

Eine Mellendorfer Funkstreife entdeckte den 19-Jährigen schließlich bei der Feier in Elze. Ein Schnelltest mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 1,91 Promille. Für die Polizisten bestand der dringende Verdacht, dass der junge Mann mit dem Motorrad nach Elze gefahren war. Deshalb wurde eine Blutprobe im Mellendorfer Kommissariat angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Nach gut einer Stunde durfte der Wedemärker die Wache verlassen. Doch anstatt nach Hause zu gehen, besuchte er am Sonntag gegen 2 Uhr die Party in Mellendorf ein zweites Mal. Doch wohl nicht, um zu feiern, sondern um sich bei den Tippgebern zu „revanchieren“, meinte der Polizeisprecher. In der Folge kam es zum Streit mit mehreren Gästen. Bei einem Gerangel wurde ein 18-Jähriger, der im Vorfeld an der Situation unbeteiligt gewesen sein soll, verletzt. Nach Polizeiangaben erlitt der junge Mann offenbar Prellungen.

Fahranfänger muss wohl länger zu Fuß gehen

Die Polizei erschien erneut und leitete gegen den 19-jährigen Fahranfänger ein zweites Strafverfahren ein – dieses Mal wegen Körperverletzung. Seinen Führerschein auf Probe dürfte der Wedemärker für längere Zeit nicht wiedersehen, sagte der Kommissariatssprecher.

