Nach dem benachbarten Gymnasium hat es nun wieder die IGS Wedemark getroffen: Für fast 250 Schüler und Lehrer der Gesamtschule in Mellendorf gilt Quarantänepflicht. Zuvor waren vier Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Drittes Corona-Aufkommen an der IGS Wedemark

Normalerweise besuchen rund 1200 Schüler die IGS am Campus W, sie werden dort von 110 Lehrern unterrichtet. Doch in diesen Zeiten ist wenig normal: Wie Schulleiterin Heike Schlimme-Graab am Dienstag auf Nachfrage sagte, hat das Gesundheitsamt 225 Schüler der Jahrgänge 6, 7, 10 und 11 in Quarantäne geschickt. Hinzu kommen 23 Lehrer.

„Das ist für uns schon die dritte Runde“, sagte Schlimme-Graab mit Blick auf das bisherige Infektionsgeschehen nach den Sommerferien. „Zum Glück gab es keinen einzigen schweren Verlauf bislang.“ Bereits am ersten Schultag war ein Schüler positiv getestet worden, eine Gruppe Neuntklässler und zwei Lehrer mussten daraufhin in Quarantäne.

Mitte September traf es dann die Oberstufe: Nach einem positiven Testergebnis mussten der gesamte zwölfte Jahrgang, der eine Kohorte bildet, mit 112 Schülern sowie 18 Lehrer in Quarantäne gehen. Bei den folgenden Tests wurden weitere Corona-Fälle entdeckt, sodass das Gesundheitsamt die Quarantänezeit verlängerte.

Insgesamt rund 350 Mensch in Quarantäne

Nun treffen die Anordnungen des Gesundheitsamtes also gleich 225 Schüler und fast zwei Dutzend Lehrer der Gesamtschule. Rechnet man die am Montag bekannt gewordenen Fälle am benachbarten Gymnasium hinzu, so befinden sich mehr als 300 Schüler und fast 40 Lehrer vom Campus W in Quarantäne. Insgesamt besuchen etwa 2300 Schüler dort das Gymnasium, die IGS und die Realschule.

Von Frank Walter