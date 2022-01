Wedemark

In der Region Hannover gilt vielerorts die 2G-plus-Regelung. Auch geimpfte und genesene Wedemärker und Wedemärkerinnen müssen bei vielen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten einen negativen Corona-Test vorlegen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Menschen, die bereits ihre Booster-Impfung bekommen haben.

Hier können sich Wedemärker testen lassen

Ohne aus dem Auto auszusteigen, können sich Wedemärker und Wedemärkerinnen im Drive-In Testzentrum in Mellendorf am Eisstadion, Am Freizeitpark 2, testen lassen. Eine Testung ist dort nur mit Terminvereinbarung unter testzentrum-mellendorf.de möglich. Von Montag bis Freitag nehmen Helfer in Mellendorf von 8 bis 12.30 und von 13 bis 19 Uhr Abstriche vor. Sonnabends ist das Testzentrum von 8 bis 17 Uhr geöffnet, sonntags von 10 bis 13 Uhr.

Auch auf dem Parkplatz der Mellendorfer Lidl-Filiale an der Wedemarkstraße 85 können sich Bürger mit Voranmeldung auf buergertest.ecocare.center testen lassen. Ein kostenloser Antigen-Schnelltest ist dort montags bis sonnabends von 9.15 bis 17.15 Uhr möglich.

Das Testzentrum Mellendorf Bahnhof, Am Bahngleis 1, hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Möglich sind Terminbuchungen auf coronatest-mellendorf.de, aber auch spontane Besuche ohne Termin.

Auch nach vorheriger Terminvergabe auf www.coroni-hannover.de kann man sich in der Wedemark testen lassen. Das Testzentrum auf dem Parkplatz neben dem Rathaus in Mellendorf ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Ein weiteres Testzentrum in Gailhof, An der Autobahn 2, öffnet montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, sonnabends von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Die Terminvereinbarung funktioniert auch hier auf www.coroni-hannover.de.

Am Seniorenpark in Elze, Alte Festwiese 1-3, ist ebenfalls ein Schnelltestzentrum geöffnet. Mit einem Termin können sich Wedemärker und Wedemärkerinnen dort montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und sonnabends von 8 bis 13 Uhr testen lassen.

Ebenfalls eröffnet hat ein Corona-Testzentrum im Bissendorfer Gewerbegebiet, Zöllners Garten 3. Tests sind dort nach vorheriger Terminvereinbarung auf www.testcenter-wedemark.de von Montag bis Sonntag jeweils von 8 bis 19 Uhr möglich. Der Betreiber führt nach eigenen Angaben auch Tests ohne Termin durch.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Öffnungszeiten können sich kurzfristig ändern.

Von Frank Walter und Sebastian Stein