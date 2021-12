Wedemark

In der Region Hannover gilt die 2G-plus-Regelung. Auch geimpfte und genesene Wedemärker und Wedemärkerinnen müssen künftig bei vielen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten einen negativen Corona-Test vorlegen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Menschen, die bereits ihre Booster-Impfung bekommen haben. Auch in der Wedemark gibt es mittlerweile ein breites Angebot für kostenlose Bürgertests. Allerdings sind bereits viele Termine Tage im Voraus ausgebucht.

Hier können sich Wedemärker testen lassen

Ohne aus dem Auto auszusteigen, können sich die Wedemärker und Wedemärkerinnen weiter im Drive-In Testzentrum in Mellendorf am Eisstadion, Am Freizeitpark 2, testen lassen. Eine Testung ist dort derzeit nur noch mit Terminvereinbarung unter testzentrum-mellendorf.de möglich. Von Montag bis Freitag führen Helfer in Mellendorf von 8 bis 12.30 und von 13 bis 19 Uhr Abstriche durch. Sonnabends ist das Testzentrum bis 17 Uhr geöffnet, sonntags von 10 bis 13 Uhr und zusätzlich bei Spielen der Scorpions von 17 bis 19 Uhr. Die Teststelle ist auch erreichbar unter der Servicenummer (0511) 957331225.

Auch auf dem Parkplatz der Mellendorfer Lidl-Filiale an der Wedemarkstraße 85 können sich Besucher und Besucherinnen mit Voranmeldung unter buergertest.ecocare.center/ testen lassen. Ein kostenloser Antigen-Schnelltest ist dort montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr möglich.

Für Veranstaltungen ab zehn Teilnehmern können Interessierte auch das mobile Testzentrum des Anbieters für Gesundheitsausbildungen Helpnow24 buchen. Individuelle Preis- und Terminabsprachen sind unter Telefon (05130) 5888706 möglich. Auch auf der Webseite www.helpnow24.de können Interessierte Anfragen verschicken. Die Teststelle ist auch erreichbar unter der Servicenummer (0211) 38789573.

Ein weiteres Testzentrum in der Wedemark hat in der Kienast-Halle in Gailhof, An der Autobahn 2, eröffnet. Wedemärker und Wedemärkerinnen können sich nach vorheriger Terminvergabe über www.coroni-hannover.de an jedem Wochentag testen lassen. Von Montag bis Freitag testet das Team jeweils von 7 bis 19 Uhr, sonnabends von 9 bis 18 Uhr, und sonntags ist das Testzentrum von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Interessierte erreichen den Anbieter unter Telefon (0511) 51545091.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Öffnungszeiten können sich kurzfristig ändern.

Von Fiona Lechner und Frank Walter