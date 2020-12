Wedemark

Die Zahl der Corona-Infizierten ist über das Wochenende in der Gemeinde Wedemark erneut angestiegen. Die Region Hannover meldete am Montag, 7. Dezember, 70 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Am Freitag waren es noch 56, einen Tag zuvor 33. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bewegt sich bei 184,5 und damit auf dem höchsten Niveau in der Gemeinde seit Ausbruch der Pandemie im März. Am Freitag lag dieser Wert noch bei 131,8. Noch stärker in der Region ist die Stadt Laatzen betroffen. Dort gibt es derzeit 172 Covid-19-Patienten, der Inzidenzwert liegt bei 286,5.

Nach Auskunft von Regionssprecher Christoph Borschel hat es in zwei Seniorenheimen in der Wedemark eine Krankheitswelle gegeben. In den Einrichtungen sind derzeit 39 Menschen mit Corona infiziert, darunter auch vier Pflegekräfte. Welche Pflegeheime in der Gemeinde betroffen sind, wollte Borschel nicht sagen.

Schulen und Kitas aktuell kein Corona-Hotspot

Erst am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass es in der Grundschule Brelingen zwei positiv getestete Fälle - einen Schülers und eine Lehrkraft – gegeben hatte. Doch die Schulen und Kitas seien derzeit im Allgemeinen in der Region kein Hotspot, sagt Borschel am Montag auf Anfrage weiter. Über das Wochenende seien regionsweit die Infektionszahlen sogar um 29 Erkrankte gesunken, in Kindertagesstätten um zwölf.

Die Region hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektionen in Stadt und Umland insgesamt 13.554 (Freitag: 13.108) infizierte Menschen registriert. Insgesamt 2119 Menschen sind aktuell erkrankt (Freitag: 2087). Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 92,3 (Freitag: 86,4). „226 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren“, berichtete Sprecher Borschel am Montag.

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke