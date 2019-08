Hannover

Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Citroën C1 ist am Mittwochabend bei einem Unfall in der Wedemark verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Autofahrerin bei einem Wendemanöver einen Lastwagen übersehen.

Die 41-Jährige hatte, nach Angaben...