Der Einstieg von oben bedeutet den Abstieg in einen geschlossenen Container, in dem nur Feuer und Brandstellen warten. 15 Minuten müssen sich die Feuerwehrleute in schwerer Schutzkleidung mit Gerät durchkämpfen, dann können sie den 40-Tonner-Truck zur Ausbildung der Aktiven auf dem Gelände der Feuerwehr Elze wieder verlassen.

„Wir schleusen diesmal 54 Leute durch“, erläutert der stellvertretende Gemeindebrandmeister Sebastian Jagau. Diese sind ausnahmslos Atemschutzgeräteträger, denn die sogenannte Heißausbildung absolvieren nur jene, die auch in realen Einsätzen solche Situationen meistern müssen. Insgesamt zählt die Gemeindefeuerwehr 120 Atemschutzgeräteträger.

Zehn Stunden hat die Gemeindefeuerwehr Wedemark den 40-Tonnen-Truck zur Heißausbildung ihrer Atemschutzgeräteträger gebucht – eine Herausforderung für 54 Aktive vor dem Feuerwehrgerätehaus in Elze.

Üben bringt Ruhe für den Ernstfall

Feuer auf der Treppe, Gasbrand, ein brennendes Sofa, ein Schrank, und schon schlagen den Feuerwehrleuten aus einer Tür Flammen mit der Wucht der Durchzündung aus einem Treppenhaus entgegen. Die Einsatzkräfte, die diese fünf Brandstellen in einer Übungssituation bewältigen, sind für den Ernstfall besser vorbereitet. Die Teilnehmer durchlaufen die Vorgehensweise zu zweit gemeinsam mit einem Ausbilder. „Manche sind zum ersten Mal dabei. Aber es macht sich definitiv bemerkbar bei denen, die zum zweiten Mal dabei sind“, erklärt Jagau. „Es bringt im Ernstfall Ruhe in die Situation, wenn man sie schon mal gesehen hat.“

250 Euro in der Stunde kostet das von einem gewerblichen Unternehmen aus Melle gemietete Fahrzeug, das diese Heißausbildung ermöglicht. Das sei eine gute Investition der Gemeinde Wedemark, betont Jagau. Bereits im dritten Jahr steht der während der Übungen wassertriefende Truck vor dem Feuerwehrgerätehaus in Elze. Die Bedingungen dort haben sich bewährt.

Einsatzkräfte atmen frische Luft

Gelöscht wird also mit Wasser. Auf 80 Liter in der Minute ist der Verbrauch aus der Wasserentnahmestelle vor dem Feuerwehrhaus eingestellt. Luft zum Atmen ist mindestens ebenso wichtig. 18 Kilo schwer ist das Gerät, das die Atemschutzgeräteträger mit Frischluft versorgt. Es ist tatsächlich Frischluft. „Wir befüllen die Geräte über einen Kompressor bei der Feuerwehr Mellendorf mit frischer Außenluft“, erklärt Jagau.

Für insgesamt zehn Stunden ist der Schwerlaster gebucht. Der Unternehmer Pepe Blaul führt darin Regie. Unfälle hat es Jagau zufolge in den drei Jahren nicht gegeben; dank ihrer Unfallversicherung müssten sich Aktive der Gemeindefeuerwehr im Zweifel ohnehin keine Sorgen machen.

Eine ganz normale Ausbildung eben

Mittagessen gab es an diesem Sonnabend im Feuerwehrhaus nicht. Die Teilnehmer wurden von ihren Ortsbrandmeistern ausgewählt, zogen die Sache durch und fuhren wieder zurück. Sie erhalten von der Gemeinde anschließend einen Leistungsnachweis über die Teilnahme an der heißen Ausbildung.

Von Ursula Kallenbach