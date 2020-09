Abbensen

Die Rettungsleitstelle der Region Hannover hat am Sonntag gegen 13.45 Uhr mehrere Feuerwehren aus der Wedemark wegen eines Feuers an der Straße Auf dem Kiel in Abbensen alarmiert.

Gemeldet worden war ein Feuer in einem Wohnhaus mit einer vermissten Person. Die Flammen sollten demnach bereits aus dem Dach schlagen. Bei ihrem Eintreffen stellten die ersten Einsatzkräfte fest, dass es sich tatsächlich um einen Zimmerbrand in einem Büro im Dachgeschoss eines Drei-Familien-Hauses handelte.

Dunkler Rauch zieht aus dem Fenster

„Die Wohnung war völlig verraucht, dunkler Rauch kam aus einem Fenster“, sagte Benjamin Bohlmann vom Pressesprecherteam der Gemeindefeuerwehr. Der erste Trupp konnte das Feuer schnell lokalisieren und löschen. Zwei Atemschutztrupps durchsuchten die Räume gründlich, konnten aber keine Person finden.

Schnell konnten die ersten Kräfte aus dem Einsatz entlassen werden. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz auch für die letzten Feuerwehrleute beendet. Insgesamt waren die Feuerwehren Abbensen, Negenborn, Duden-Rodenbostel, Mellendorf, Resse und Wennebostel mit knapp 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.

Von Frank Walter