Großburgwedel

Er war kurz eingenickt und hatte mit seinem Wagen einen Unfall verursacht: Ein 62-Jähriger ist vom Amtsgericht Burgwedel zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 45 Euro wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung verurteilt worden. Doch die Verhandlung hat sich für den Mann dennoch gelohnt. Denn das Gericht reduzierte die Zeit der Sperre zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis.

Und so hatte sich der Unfall zugetragen: Im vergangenen August war der Mann mit dem Mercedes aus dem Fuhrpark einer Autovermietung auf der A7 in Richtung Hamburg in der Gemarkung Wedemark unterwegs gewesen. Als er kurz einnickte, touchierte er einen Lastwagen, prallte gegen die Seitenschutzplanke und rutschte weiter an ihr entlang. Der Schaden an Fahrzeug und Lastwagen betrug laut Anklageschrift 25.000 Euro.

„Wenn man müde ist, darf man halt nicht fahren“

Dafür hatte der 62-Jährige Anfang des Jahres einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen und einer Fahrerlaubnissperre von zehn Monaten erhalten und dagegen Einspruch eingelegt. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Burgwedel hatten er und sein Verteidiger dann schnell ein Einsehen. Anstatt das ganze Verfahren noch einmal zu durchlaufen, beschränkten sie den Einspruch auf die Rechtsfolgen. Denn an der Ausgangslage gab es für Richter Michael Siebrecht nicht viel zu rütteln. „Wenn man müde ist, darf man halt nicht fahren“, sagte er.

Eigentlich hätte aber die Sperre ab Erlass des Strafbefehls Anfang des Jahres noch zehn Monate dauern müssen, die Dauer beschränkte das Gericht aber auf drei Monate. Der Angeklagte immerhin musste seinen Führerschein zuvor schon sieben Monate entbehren und war nicht vorbestraft.