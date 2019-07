Hellendorf

Mit leichten Verletzungen an Arm und Schulter ist ein 79-jähriger Radfahrer am Dienstagmittag davongekommen, nachdem er – offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten – über die Schwarmstedter Straße (L 190) in Hellendorf gehen wollte. Wie die Polizei berichtet, konnte der 53-jährige Fahrer eines BMW nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser stürzte daraufhin zu Boden. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 200 Euro.

Von Rebekka Neander