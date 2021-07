Wedemark

Nach dem Diebstahl von Wahlplakaten in der Wedemark ermittelt nun die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 15. Juli, und dem darauffolgenden Freitag. Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf, wurden die rund 80 Tafeln entlang der Landesstraße 383 zwischen Mellendorf, Bissendorf und Bissendorf-Wietze sowie auch an der Wedemarkstraße gestohlen.

Betroffen ist in diesem Fall die AfD, die am Montag auch Anzeige erstattet und eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt hat. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 160 Euro. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Partei büßt fast die Hälfte der Tafeln ein

Nach Angaben des AfD-Vorsitzenden Dirk Brandes wurden so knapp 50 Prozent der insgesamt in der Wedemark aufgehängten 180 Plakate gestohlen. Er berichtet auf Anfrage davon, dass die Plakate seiner Partei jüngst auch in anderen Kommunen in der Region Hannover zum Ziel von Attacken geworden sind. Brandes, auch Kreisvorsitzender und AfD-Bundestagskandidat, bezeichnet den Vorfall als „kriminellen, linksextremistischen Akt“.

Der AfD ginge es weniger um den materiellen Schaden. Doch der Diebstahl der Plakate stellt Brandes Meinung nach „eine Form der Wahlmanipulation dar“. Für ihn sei es ein Unding, wenn der „demokratische Diskurs mit kriminellen Mitteln anstatt dem Austausch von Argumenten stattfindet“.

Auch andere Parteien im Wahlkampf von Vandalismus betroffen

Doch nicht nur die AfD hat ihre wohl eigens besonders hoch an Laternen befestigten Wahlplakate eingebüßt. Nach Auskunft von Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel wurden auch Tafeln anderer Parteien demoliert oder zerstört. Und das geschehe immer wieder, berichtet er. „Wahlwerbung beschädigen ist kein Kavaliersdelikt“, betont deshalb der Rathaussprecher. Seinen Angaben zufolge habe die Verwaltung bereits mehrere Klagen über zerstörte und beschmierte Wahlplakate an den Straßen erreicht.

„Das hat aber nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, sondern ist strafbar.“ Vielmehr stelle das Abreißen und Beschädigen von Wahlplakaten eine Sachbeschädigung dar. Diese könne nach dem Strafgesetzbuch mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe geahndet werden“, zitiert Nagel Paragraf 303 aus dem Strafgesetzbuch.

Beschädigung kann Haftstrafe zur Folge haben

Gleiches gelte für das Übermalen. „Wer Slogans durchstreicht, Politikern schwarze Zähne malt oder eigene Parolen darauf schreibt, begeht ebenfalls eine Sachbeschädigung, egal welchen Inhalt das Plakat hat.“ Das gelte auch dann, wenn auf den Tafeln auf den Tafeln vonseiten der Parteien mit radikalen Sprüchen provoziert werde. „Besonders gefährlich wird es, wenn Wahlplakate mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert werden“, warnt Nagel und hat dabei etwa Hakenkreuze im Blick, die eine höhere Strafe von bis zu drei Jahren Haft nach sich ziehen könne.

„Wer der Meinung ist, dass es sich bei der Wahlwerbung nicht mehr um freie Meinungsäußerung, sondern um Volksverhetzung handelt, sollte lieber die Polizei kontaktieren und Anzeige erstatten“, empfiehlt Wedemarks Gemeindesprecher.

Von Sven Warnecke