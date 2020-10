Elze

Mit eigenen Augen hat Heinz Queck die frühere Elzer Kuckucksmühle nicht mehr gesehen. „Aber ich habe ab 1945 das alte Holz davon noch im Ofen der Schule mit verfeuert“, erzählt der heute 86-Jährige. Weil er „gerne etwas für die Nachwelt erschaffen“ wollte, hat der gelernte Tischler und Bauzeichner ein Dreivierteljahr benötigt, um ein Modell im Maßstab 1:33 zu erstellen. Zuvor hatte er schon die frühere Fachwerkkapelle als Modell nachgebaut.

Dass Queck handwerklich geschickt ist, stellte er schon im Kindesalter in der westpreußischen Stadt Mewe an der Weichsel unter Beweis. „Ich habe aus Pappe gerne Puppenstuben mit sehr vielen Details hergestellt“, erzählt er. Nach der Flucht nach Elze im März 1945 ruhte das Basteln allerdings zunächst. Er ging zur örtlichen Schule und war teils damit beauftragt, den Kachelofen der Schule mit Holz zu befeuern. „Das war das Holz der alten Mühle, die drei Jahre zuvor abgerissen worden war“, sagt Queck.

Erfahrung als Tischler und Bauzeichner macht sich bezahlt

Das Modell der Fachwerkkapelle hatte Heinz Queck innerhalb eines Jahres gebaut. Dieses befindet sich inzwischen in der Elzer Kirche. Quelle: Christian Queck

Im Alter kam er auf die Idee, ein Modell davon zu kreieren. Die besten Voraussetzungen hatte er: Nach der Tätigkeit als Tischler besuchte er die Abendschule und wurde Bauzeichner. Doch ein Problem gab es noch: Fotos und Bilder der 1683 auf der Hohen Heide errichteten und 1925 stillgelegten Mühle waren rar. Er entdeckte ein paar Fotos aus größerer Entfernung in historischen Büchern. Zudem kam er durch private Kontakte an ein Aquarellbild des alten Mühlenbetreibers und Pastors Kuckuck, nach dem die Mühle benannt ist. „Ich habe mir die Bilder genau angeschaut und dann eine Zeichnung angefertigt“, sagt Queck. Bei der Größe der einzelnen Teile habe er ein wenig schätzen und mit Augenmaß vorgehen müssen.

Heinz Queck erhielt durch private Kontakte dieses gemalte Bild von 1908 des damaligen Pastors. Quelle: Mark Bode (Repro)

Er zog sich für die Arbeit gerne in eines der Zimmer im Haus zurück. „Ich habe ihn manches Mal fluchen gehört, wenn etwas nicht gleich richtig geklappt hat“, berichtet seine Frau Brigitte. Doch die meiste Zeit blieb Heinz Queck ruhig und arbeitete sich voran. Er besorgte sich Holz, sägte alle Einzelteile zurecht und begann mit dem Basteln. „Das Dach ist aus einem Modellbaugeschäft. Die einzelnen Dachziegel hätte ich nicht anbringen können“, sagt Queck.

Fertige Mühle mit drehbaren Flügeln ist 80 Zentimeter hoch

Wirkt fast echt: Das Modell der Elzer Mühle im Maßstab 1:33. Quelle: Christian Queck

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Samt drehbarer Flügel ist das Modell 80 Zentimeter hoch, die reine Mühle ist 60 Zentimeter groß geworden. Die Holztür hat sogar einen Riegel bekommen und lässt sich öffnen. Queck mag solch kleine Details. Noch muss die Mühle bei ihm auf dem Flur stehen. Er möchte sie aber nach abgeschlossener Renovierung gerne in der Pfarrscheune aufstellen.

Bevor sich Queck an die Mühle wagte, hatte er bereits ein anderes Modell erstellt: das der alten Fachwerkkapelle. „An der bin ich auf dem Weg zur Schule jeden Tag vorbeigekommen“, sagt er. Während der Schulzeit musste er das Gebäude im Kunstunterricht beim Thema Fluchtpunkte mehrmals zeichnen. Diese Zeichnungen hat er noch immer. „Das waren natürlich gute Vorlagen für mich“, sagt er. Zudem fand er Bilder in alten Kalendern. Ein Jahr hatte er für das Werk gebraucht. Das Modell befindet sich inzwischen in der Kirche in Elze.

Queck überlegt noch, was er als Nächstes bauen kann

Im Grunde ist Queck nun beschäftigungslos. Was hat er sich als Nächstes vorgenommen? „Ich weiß es noch nicht genau. Ein paar Möglichkeiten gibt es“, sagt er. So kann er sich vorstellen, ein altes Gutshaus oder den Schlauchturm des Feuerwehrgebäudes zu bauen. „Ich habe nichts dagegen, wenn Bürger noch weitere Vorschläge nennen“, sagt der 86-Jährige. Er ist in Sachen Modellbau auf den Geschmack gekommen.

Von Mark Bode