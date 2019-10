Bissendorf/Mellendorf/Elze

Ein 90-Jähriger ist mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wedemarkstraße in Mellendorf am Mittwoch um 14.45 Uhr gegen einen Toyota Yaris gefahren. Zeugen beobachteten, wie er ausstieg und sich den Schaden anschaute. Ohne sich jedoch um den Schaden zu kümmern – die Polizei beziffert ihn mit circa 5000 Euro – stieg er wieder in seinen Skoda und parkte das Fahrzeug in einer Parkbucht. Anschließend ging der Senior einkaufen. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten trafen den Mann vor Ort an und stellten seinen Führerschein sicher.

Es stellte sich heraus, dass der 90-Jährige nur wenige Minuten zuvor in Elze eine weitere Unfallflucht begangen hatte. Dort war der Mann an der Straße Moorhestern mit der rechten Seite seines Wagens gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen gefahren. Dort stieg der Senior ebenfalls kurz aus und schaute sich die Schäden an, flüchtete aber auch. Zeugen riefen die Polizei.

Auffahrunfall in Bissendorf

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Mittwochmittag um 13.35 Uhr auf der Schlager Chaussee in Bissendorf. Dort bremste eine 49-jährige Passat-Fahrerin nach Auskunft der Polizei ihren Wagen vor dem Bahnübergang in Richtung Ortsmitte ab. Ein 29-Jähriger, der mit seinem Lastwagen hinter dem Auto fuhr, konnte noch rechtzeitig bremsen. Eine 38-jährige Audi-Fahrerin prallte jedoch mit ihrem Wagen gegen das Heck des Lkw. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 5500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Von Julia Gödde-Polley