Mellendorf/Hellendorf

Nach dem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einer Autofahrerin auf der Landesstraße 190 zwischen Mellendorf und Hellendorf hat sich nun der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) Region Hannover zu Wort gemeldet.

ADFC : „Man kann nicht oft genug darauf hinweisen“

Die Polizei hatte nach dem Unfall gegen die Autofahrerin Ermittlungen wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Frau soll nach einem gestenreichen Streit während der Fahrt auf der L190 den Radfahrer, der auf der Fahrbahn unterwegs war, erst überholt und dann ihren Wagen gebremst haben. Der Rennradfahrer fuhr auf das Auto auf und verletzte sich am Kinn. Der Fahrradrahmen riss durch die Wucht des Aufpralls.

Man kenne die Situation an der fraglichen Stelle aus eigener Anschauung nicht, schränkt Annette Teuber vom Regionsvorstand des ADFC zwar ein. „Aber man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass Radfahrende nur dann auf dem Radweg fahren müssen, wenn er mit einem entsprechenden Verkehrszeichen als benutzungspflichtig gekennzeichnet ist.“ Dabei handelt es sich um die Zeichen der Straßenverkehrsordnung 237 („ Radweg“), 240 („Gemeinsamer Fuß- und Radweg“) und 241 („Getrennter Fuß- und Radweg“). „Denn leider ist festzustellen, dass die Antwort auf die Frage, ’was ist ein Radweg’, offensichtlich nicht allgemein bekannt ist“, so Teuber.

„Ohne Knautschzone lebensgefährlich“

Dem ADFC werde immer wieder von Fällen berichtet, in denen Radfahrer nicht nur durch Hupen und Gesten, sondern auch durch gefährlich dichtes Überholen und Schneiden auf einen vermeintlich vorhandenen Radweg verwiesen werden – „der aber eben gar keiner ist“. Solches Verhalten sei selbst in Tempo-30-Zonen und Fahrradstraßen vorgekommen, solange dort noch irgendwelche alten Pflasterungen oder Markierungen auf dem Gehweg erkennbar seien. Dass jegliche Kollision mit einem Auto für andere Verkehrsteilnehmer, die nicht über eine Knautschzone verfügen, lebensgefährlich sein könne, müsse man nicht extra betonen, so das ADFC-Vorstandsmitglied.

Ob Benutzungspflicht oder nicht, der ADFC Region Hannover hat eine herzliche Bitte an alle Autofahrer in solchen Situationen: „Bevor Sie sich ärgern und hupen, fahren Sie doch dort selber mal mit dem Rad und testen Sie die Strecke aus. Vielleicht stellen Sie ja fest, dass es gute Gründe gibt, die Straße nutzen zu wollen? Denn ausreichend breite, gute ausgebaute Radwege ohne Wurzelaufbrüche, Löcher oder Holperpflaster brauchen keine Benutzungspflicht. Die werden auch ohne Schilder von Radfahrenden gern angenommen.“

Von Frank Walter