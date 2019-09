Wedemark

Die ADFC-Ortsgruppe Wedemark bietet eine Tagestour auf dem Fahrrad in die Eilenriede nach Hannover an. Mitglieder und Gäste treffen sich am Sonntag, 15. September, um 10 Uhr am Lidl-Parkplatz, Wedemarkstraße 85 in Mellendorf. Von dort starten die Teilnehmer gemeinsam in Richtung Bissendorf.

Dort können Fahrradfahrer um 10.15 Uhr an der Ecke von Burgwedeler Straße und Isernhägener Damm zu der Gruppe stoßen oder sich um 10.20 Uhr an der Ecke von Natelsheide Weg und Am Schafsteg in Bissendorf-Wietze den Radfahrern anschließen. Die Tour führt weiter über den Golfplatz Hainhaus, Isernhagen K.B., den Altwarmbüchener See und Lahe zu einem Biergarten in der Eilenriede. Dort kehren die Radler am Mittag gemeinsam ein. Nach der Stärkung geht es vorbei am Lister Bad und am Silbersee zurück nach Mellendorf.

Detlef Söffker leitet die Tour, die circa 55 Kilometer lang ist. „Es wird ein gemäßigtes Tempo gefahren, und selbstverständlich sind Trinkpausen geplant“, kündigt der ADFC an. Getränke müssen die Teilnehmer selbst mitbringen.

Von Julia Gödde-Polley