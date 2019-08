Wedemark/Hannover

Der ADFC Wedemark bietet am Sonntag, 25. August, eine gemeinsame Radtour zum Familienfest anlässlich des 40-jährigen Bestehens des ADFC am Peter-Fechte-Ufer in Hannover an. Teilnehmer aus der Gemeinde treffen sich um 9.30 Uhr am Lidl-Parkplatz an der Wedemarkstraße 85 in Mellendorf. Wer ab Bissendorf mitfahren möchte, sollte um 9.45 Uhr an der Ecke von Burgwedeler Straße und Isernhägener Damm mit seinem Rad stehen. Dieter Battmer führt die gemeinsame Tour. Gäste sind willkommen.

Von Julia Gödde-Polley