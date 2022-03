Wedemark

Die Ortsgruppe Wedemark des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) trifft sich wieder allwöchentlich zu ihren Feierabendradtouren. Eingeladen sind Mitglieder, aber auch interessierte Gäste. Die Unternehmungen finden immer mittwochs von April bis Oktober statt. Die erste Tour startet also am Mittwoch, 6. April.

Die Touren sind zwischen 20 und 25 Kilometer lang und werden von ausgebildeten Tourenleitern angeführt. Die Fahrradfahrerinnen und -fahrer sind jeweils zwei Stunden in der Wedemark und den angrenzenden Kommunen unterwegs. Am Tourenende gibt es die Möglichkeit zum entspannten Beisammensitzen. Treffpunkt ist immer um 18 Uhr am Lidl-Parkplatz, Wedemarkstraße 85 in Mellendorf.

Tagestouren starten am 10. April

Jeden zweiten Sonntag im Monat finden außerdem Tagestouren statt. Tourenleiter Detlef Söffker leitet den ersten Ausflug am 10. April. Mit der S-Bahn geht es nach Hannover. Wer mitfahren möchte, muss um 9.45 Uhr am Bahnhof Mellendorf sein. Auch der Zustieg in Bissendorf ist noch möglich.

Vom Bahnhof Ledeburg fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Wasserstadt Limmer. Durch den Welfengarten geht es dann weiter in die Innenstadt und über die Eilenriede, durch die List, Vahrenheide und Langenhagen zurück in die Wedemark. Die Tour ist rund 40 Kilometer lang. Mittags ist eine Einkehr in der Steintormasch geplant.

Von Nina Hoffmann