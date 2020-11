Mellendorf

Eigentlich wäre Karin Heinecke-Hoppe jetzt mit ihrer Reisebäckerei auf dem Bremer Freimarkt. Doch die Schaustellerin macht am ersten Sonntag des Novembers Dienst im Mellendorfer Abenteuerland von Sohn und Inhaber Dirk Severt. „Das ist unser zweites Standbein“, berichtet sie von der 3300 Quadratmeter großen Halle, die direkt hinter dem Eisstadion liegt.

Das 13. Jahr ist ein verflixtes

Anfangs wurde hier Tennis gespielt und gekegelt. Dann verwandelte Severt die Sporthalle in das „ Abenteuerland“ mit 160 Aktivitäten von Bällebad, Dreirädern, Gokarts, aufblasbaren Rutschen bis zu Karussell und Trampolin. „Wir sind jetzt im 13. Jahr“ sagt Heinecke-Hoppe. Hinter der Glasscheibe des Empfangstresens kann man noch Mund-Nasenbedeckung und Ohrstöpsel erwerben. Ein Zählgerät speichert die exakte Personenzahl, die sich in den Hallen befindet. „250 Menschen dürfen rein“, sagt die Dame mit dem schwarzen Hut und blickt auf tobende Kinder und vereinzelt sitzende Erwachsene.

Viele Fragen nach der Öffnung im Juni

Am Sonntag, 1. November konnten die Besucher zum ersten und letzten Mal in diesem Monat das Abenteuerland nutzen. Nach dem Lockdown im Frühjahr hatte die Familie ein Hygienekonzept entwickelt und in die Umsetzung investiert. „Eine Mitarbeiterin war nach der Öffnung am 8. Juni nur noch mit telefonieren beschäftigt, weil die Leute so viele Fragen hatten“, erinnert sich die Schaustellerin an den Neustart.

„Unsere Besucher sind wirklich sehr umsichtig“ findet sie. Doch die Verordnung, ab dem 2. November wieder zu schließen, hinterlasse bei ihr ein merkwürdiges Gefühl. „Wir haben alle Anweisungen befolgt und fühlen uns jetzt irgendwie bestraft“, sagt Heinecke-Hoppe. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wollen die Schausteller natürlich ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten, um alle Besucher gesund, munter und möglichst bald wiederzusehen. „Ein Vater hatte offenbar hygienische Bedenken“, erzählt die Seniorchefin freimütig. „Deshalb war das Ordnungsamt der Gemeinde Wedemark hier“, sagt sie. „Die Leute waren sehr freundlich. Sie haben gestaunt, wie schön wir das hier regeln“, schildert sie ihren Eindruck vom Besuch der Aufsicht.

Schausteller erleben Achterbahn der Gefühle

Anreise, Aufbau, Arbeit von mittags bis nach Mitternacht – das ist ihr Leben, seit sie 1940 geboren wurde. Flexibilität sei nicht das Problem, doch für die ganze Extraarbeit, die man sich mache, fehle dann das Erfolgserlebnis, was man sich als Belohnung wünsche, sagt Heinecke-Hoppe. Bestes Beispiel sei ihre zurückliegende Erfahrung mit dem Bremer Freimarkt. „Am 29. September, einem Dienstag, bekamen wir den Bescheid, dass wir kommen dürfen. Mein Sohn ist mit den Fahrzeugen deshalb noch schnell zum TÜV gefahren. Ab Freitag, 2. Oktober haben wir verkauft. Nach fünf Tagen haben die Bremer den Freimarkt wieder dicht gemacht. „Der Umgang mit uns war unnötig ruppig“, findet sie. „Wir hatten an dem Tag erst zwei Stunden geöffnet – die ganzen schönen Kuchen lagen da, ich hätte heulen können“, berichtet sie. Geheult hat sie nicht, sondern im Abenteuerland ausgeholfen. An diesem Sonntag um 19 Uhr wird es für den Publikumsverkehr geschlossen und frühestens im Dezember wieder öffnen dürfen. Die Seniorchefin zuckt mit den Achseln, dann kommt ein Gast mit einer Frage und sie gibt freundlich Auskunft.

Geburtstagsparty in der abgespeckten Version

Während Hoppe-Heinecke am Empfang Einblicke in 80 Jahre Schaustellerleben gibt, feiert Tim in der Halle des Abenteuerlandes seinen siebten Geburtstag mit Mama, Papa und einem Freund. „Zwei Haushalte – das ist die abgespeckte Partyversion“, sagt Tims Mutter Natascha Unger aus Elze. Mit anderen Worten: es wird nicht so opulent gefeiert, wie ursprünglich geplant, aber mit einem Gast zu feiern ist besser als gar keine Party. Angst vor Ansteckung haben Ungers hier nicht. „Das Konzept ist gut, alle paar Minuten kommt die Dame mit dem Desinfektionswagen vorbei, reinigt Tische und Stühle“, so Ungers Beobachtung.

Gute Laune im Bällebad – Sorge beim Hallenleiter

Der 23 Monate alte Rayan tobt mit seinen Eltern Aisha und Rizwan zwischen 2500 Softbällen im Bällebad. Währenddessen werden am Gastrotresen Heißgetränke und Pommes Frites zubereitet. Hallenleiter Cercel Christinel Florin, seit zwölf Jahren Mitarbeiter des Abenteuerlandes, hat noch keine Idee, wie er die kommenden vier Wochen überstehen soll. Während die jungen Besucher ausgelassener Stimmung sind, stehen dem Hallenleiter die Tränen in den Augen. „ Rumänien ist wie tot und hier kann ich auch nicht genug Geld verdienen – ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen kann.“ Dann hat jemand eine Frage und Florin erklärt die Handhabung der Glaskiste mit den verlockend plüschigen Kuscheltieren.

„Das beantragte Überbrückungsgeld aus dem Frühjahr haben wir noch nicht gekriegt. Das Abenteuerland ist zu. Vielleicht darf ich die Reisebäckerei auf dem hannoverschen Weihnachtsmarkt öffnen – mal gucken“, sagt Heinecke-Hoppe. So viel Abenteuer hätte sie dieses Jahr nicht gebraucht.

