Wedemark

Am Sonnabend, 12. Februar, gegen 17.15 Uhr kam es im Lidl-Supermarkt im Mellendorf zum Diebstahl eines Portemonnaies. Die Geschädigte wurde nach Angaben der Polizei in dem Geschäft von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt. Da diese überwiegend in ausländischer Sprache kommunizierte, war die Verständigung schwierig. Währenddessen habe ein weiterer männlicher Täter die Geldbörse aus der Umhängetasche der Geschädigten entwendet.

Das Opfer bemerkte das Fehlen des Portemonnaies beim Bezahlen an der Kasse. Die Täterin soll etwa 1,60 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Sie soll lange, schwarze Haare sowie ein ausländisches Aussehen haben. Ihre Bekleidung sei dunkel gewesen. Der zweite Täter wird ebenfalls auf 35 bis 40 Jahre geschätzt und soll in etwa 1,70 Meter groß sein. Er soll kurzes, schwarzes Haar und ebenfalls ein ausländisches Aussehen haben. Wer Zeugenhinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer (05130) 9770 im Kommissariat Mellendorf zu melden.

Von Cecelia Spohn