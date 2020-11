Wedemark

Gemeinsam könnten die Wedemärker in diesem durch viele Einschränkungen belasteten November für einen hoffnungsvollen Kerzenschein sorgen. Mit dieser Idee ruft die Bissendorferin Christine Höcklin für Sonntag, 22. November, zum Lichterzauber in allen Ortsteilen auf. Und die Kirchen in der Wedemark verstärken in Aktionen ihre Kontakte zu Gemeindemitgliedern auf Wegen, die Corona nicht versperren kann.

„Es wäre doch ein schönes Erlebnis, an dem sich wirklich jeder mit einfachen Mitteln beteiligen kann“, sagt Christine Höcklin. „Und je mehr Menschen in der ganzen Wedemark mitmachen, desto größer wird die Wirkung.“ Dazu stellt jeder, der mitmachen möchte, an dem Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr Windlichter oder Lampions vor das Haus, in Gärten, Hauseinfahrten oder auf Fensterbänke. „Damit erfreuen wir Spaziergänger, die vorbeikommen, und können selbst den warmen Schein der Lichter an den Straßen genießen. Gleichzeitig können wir so auch bewusst an unsere Verstorbenen denken“, sagt die Bissendorferin. Der Totensonntag sei insofern sehr passend für diese gemeinsame Aktion.

Auch die Freiwilligenagentur verbreitet die Idee

Die private Initiative hat auch bei den Bissendorfer Pastoren Thorsten Buck und Wibke Lonkwitz positiven Anklang gefunden. „Das ist eine schöne Form, in diesen grauen Zeiten ein Zeichen der Gemeinschaft zu vermitteln“, sagt die Pastorin. Die Freiwilligenagentur der Gemeinde Wedemark hat die Einladung zum Mitmachen beim Lichterzauber am 22. November weitergestreut – statt des Wochenprogramms im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf. Wegen des Teil-Lockdowns sei dort im November nichts möglich. „Umso mehr freuen wir uns, wenn wir von tollen Ideen berichten können, die in dieser schwierigen Zeit spontan entstehen“, teilt das Team mit.

Senioren erhalten kleine Briefe

Die Seniorenarbeit in den Kirchengemeinden ist in diesen Wochen besonders schwierig. Alle Treffen und Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Über persönliche Grußkarten hält in der Brelinger Kirchengemeinde St. Martini die Leiterin des Seniorenkreises, Jutta Schräpel, Kontakt zu den älteren Menschen. Mit den Briefen, die an etwa 20 Senioren verteilt werden, informiert sie auch über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie und verschickt kleine Geschenke. „Jetzt im Herbst sind es bemalte Kastanien, und auch zu Weihnachten werden sich die Senioren auf eine kleine Aufmerksamkeit freuen können“, kündigt die Ehrenamtliche an, die von ihrem Sohn Tim unterstützt wird. In jedem Brief grüßt außerdem die Brelinger Pastorin Debora Becker.

Kirchen suchen neue Formen für Weihnachten

Schon seit einiger Zeit planen alle Kirchengemeinden in der Wedemark – evangelische und die katholische – zusammen, was sie angesichts ungewisser Bedingungen an die Stelle der traditionellen Weihnachtsgottesdienste setzen können. „Wir überlegen andere Formate und wissen trotzdem nicht, ob wir das dann aufrechterhalten können“, sagt Pastorin Wibke Lonkwitz.

Dabei fällt den Aktiven in den Kirchen eine ungewohnte Aufgabe zu. „Wir wollen Erwartungen zu einem Weihnachtsfest, wie es immer ist, abbauen“, sagt Lonkwitz. Es laufe auf möglichst viele, unter Kontaktbeschränkungen sichere Freiluftgottesdienste hinaus. Und: Ein besonderer Gemeindebrief soll den Familien Freude bringen. Einzelheiten zu den Planungen wollen die Kirchengemeinden gemeinsam in der nächsten Woche vorstellen.

Von Ursula Kallenbach