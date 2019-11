Brelingen/Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht nach Unbekannten, die in den vergangenen Tagen versucht haben, in Wohnhäuser in Brelingen und Bissendorf einzubrechen. Die Täter scheiterten aber jeweils. In einem Fall vertrieb eine Alarmanlage die Einbrecher.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, bohrten die Unbekannten am frühen Donnerstag um 0.58 Uhr bei einem Einfamilienhaus an der Straße Mühlenblick die Terrassentür zur Küche auf. Dieses Vorgehen wird wegen des dabei entstehenden Krachs heute nur noch äußerst selten angewendet, sagt der Ermittler auf Anfrage.

Möglicherweise hätten die Einbrecher zuvor aber bemerkt, dass der Bewohner zum Tatzeitpunkt gar nicht zu Hause war, heißt es von dem Polizisten weiter. Allerdings hatten die Unbekannten dabei die im Gebäude installierte Alarmanlage ausgelöst. Sie betraten zwar wohl noch das Haus kurz, flüchteten dann aber ohne Beute. Ein privates Wachunternehmen alarmierte schließlich die Polizei. Die Ermittler beziffern den Schaden auf etwa 200 Euro.

Tür hält den Einbrechern stand

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Montag, 8 Uhr, und Mittwoch, 22 Uhr, in Bissendorf. In diesem Fall hielt die Seitentür des Hauses an der Straße Langer Acker den Hebelversuchen stand. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ebenfalls etwa 200 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke