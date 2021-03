Resse

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die am Dienstag gegen 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Schubertstraße in Resse einbrechen wollten. Bei dem Versuch, ein auf der Rückseite des Hauses befindliches Terrassenfenster aufzuhebeln, lösten die Täter jedoch die Alarmanlage aus. Die Einbrecher flüchteten daraufhin.

Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.

Von Sven Warnecke