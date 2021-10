Wiechendorf

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in der Nacht zu Sonnabend in Wiechendorf aus dem Verkehr gezogen. Der Audi-Fahrer fiel einer Streifenwagenbesatzung auf, als er gegen 1 Uhr auf der Straße Schnippheide in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Ordnungshüter Alkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille – deutlich über dem Wert von 1,6 Promille, bei dem Autofahrer als absolut fahruntüchtig gelten.

Der 33 Jahre alte Fahrer musste seinen Wagen stehen lassen, die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Statt nach Hause ging es für ihn zu einer Blutprobenentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Von Frank Walter