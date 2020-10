Wedemark

Die Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen und Wege möchte die Gemeindeverwaltung künftig über eine höhere Grundsteuer finanzieren. Das Rathaus will die bislang gültige Straßenausbaubeitragssatzung, kurz Strabs, abschaffen. Künftig sollen nicht mehr einzelne Anlieger für die Bauarbeiten zahlen müssen, sondern alle Bürger über die Grundsteuer. Deren Hebesatz soll, so schlägt es die Kommune vor, von aktuell 440 auf 515 Prozentpunkte angehoben werden. Dadurch würde die Gemeinde jährlich durchschnittlich 979.432 Euro mehr einnehmen – das ergab eine Berechnung.

Die Kommune ist für mehr als 500 Straßen im Gemeindegebiet zuständig – und will diese mit dem zusätzlich zur Verfügung stehenden Geld sanieren und besser unterhalten als in der Vergangenheit. „Das wird sich natürlich auswirken – auch im Straßenbild“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski. Die Straßen sollen, so kündigt es der Verwaltungschef an, künftig schneller saniert und repariert werden.

Schlechter Zustand der Straßen soll Vergangenheit angehören

Bislang seien diese Ausgaben immer als Erstes gekürzt worden, wenn die Kommune sparen musste, berichtet Wedemarks Kämmerer Joachim Rose. Der Rückstand und damit verbundene schlechte Zustand der vergangenen Jahrzehnte solle jetzt abgearbeitet werden. Das bisherige System habe die Gemeinde nicht mehr weit gebracht. In der letzten Zeit habe es nicht mehr viel Straßenbau gegeben. Als Beispiel nennt Zychlinski die Straße Gilborn in Mellendorf, die schon seit geraumer Zeit in einem schlechten Zustand ist.

Im Haushalt für das laufende Jahr hat die Kommune lediglich 285.000 Euro für die Unterhaltung der Straßen zur Verfügung. Nach dem neuen Finanzierungsvorschlag der Gemeinde würden es künftig jeweils 515.000 Euro mehr sein. Hinzu käme eine jährliche Steigerung von 10.000 Euro. Auch die Sanierung der Fußwege entlang der Landesstraßen soll in Zukunft über die Einnahmen aus der Grundsteuer finanziert werden. Zudem will die Kommune mehr als bisher in die Verkehrssicherheit investieren und beispielsweise für jeden Schulweg ein Sicherheitskonzept erarbeiten und ein Budget von jährlich 50.000 Euro für notwendige Arbeiten einplanen. Zudem kündigt die Verwaltung an, das Thema Barrierefreiheit in den Blick nehmen zu wollen.

Verwaltung will seriös Straßenbau finanzieren

Die Berechnung des von der Verwaltung aufgestellte Straßenbau- und Sicherheitsprogramm, das die Politik beauftragt hatte, erstreckt sich über einen Sieben-Jahres-Zeitraum mit Beginn in 2020. Der Bürgermeister will die Strabs nicht einfach ohne Plan B abschaffen. „Wenn wir so was machen, dann muss es seriös durchfinanziert werden“, sagt Zychlinski. Dies gebe auch die Kommunalaufsicht vor.

Doch aktuell diskutieren die zuständigen politischen Gremien wenig oder gar nicht darüber. Der eingeschränkte Sitzungsbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie sei dazwischengekommen, die Fraktionen hätten deshalb eine Verschiebung angekündigt. Aber: „Das Thema ist nicht vom Tisch“, sagt Zychlinski. Dass das Rathaus den Vorschlag während der Corona-Pandemie und damit verbundenen anderen Sorgen und Nöten unterbreitet, sei nicht geplant gewesen.

Für alle Wedemärker wird es künftig teurer

Die Verwaltung habe das Konzept vorgelegt, als es fertig war. Ursprünglich sollte dies bereits 2019 der Fall sein. Der Bürgermeister zeigt aber Verständnis, dass die Politiker intensiver über den Vorschlag diskutieren wollen. Es sei mit jedem Haushalt umsetzbar. „Das Problem ist nur: Je länger man wartet, desto weniger passiert mit den Straßen“, sagt der Verwaltungschef. Einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr werde es sowieso nicht geben.

Auf alle Wedemärker würden nach dem Vorschlag zusätzliche Kosten zukommen: Für ein Einfamilienhaus älteren Baujahrs würden, so rechnet es die Gemeinde beispielhaft vor, jährlich künftig statt 277,20 Euro 324,45 Euro fällig – also 47,25 Euro mehr. Wer ein neues Haus mit Baujahr 2005 hat, muss tiefer in die Tasche greifen und 75 Euro zusätzlich zahlen. Besitzer einer Eigentumswohnung müssten im Jahr etwa 28,50 Euro oben drauf zahlen. Rose findet die Erhöhung moderat. „Das ist ein ganz guter Versicherungsbeitrag“, sagt der Kämmerer. Wenn die Gemeinde Sanierungen nach der Strabs abrechnet, würden für einzelne Anlieger nicht selten Beträge fällig, die schnell die 10.000 Euro-Marke knacken.

Gemeinde : Neuer Weg sorgt für mehr Gerechtigkeit

Die einmaligen Beiträge von Anliegern für die Erschließung von Straßen in Neubaugebieten würden auch nach Abschaffung der Strabs künftig fällig. Das gebe das Baugesetz des Bundes vor, berichtet Rose. Er sieht in dem erstellten Konzept ein Weg zu mehr Gerechtigkeit, weil alle einen Beitrag für die Straßen leisten – und nicht nur einzelne. Er fragt, warum nur die Anlieger für solche Arbeiten zahlen sollen, obwohl die Strecken auch von anderen genutzt werden.

Bis zu einer Entscheidung gilt weiterhin die Strabs – und nach dieser rechnet die Gemeinde solange auch noch die Kosten für Sanierungen ab – wenn sie vorher abgeschlossen werden. Auch auf die hohen Zinsen bei Stundungen der Beiträge dürfe die Kommune nicht verzichten, berichtet Zychlinski. Alle Arbeiten, die bei Ende der Gültigkeit der Strabs noch nicht beendet sind, werden nach dem dann geltenden Recht abgerechnet.

Von Julia Gödde-Polley und Ursula Kallenbach