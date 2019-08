Resse

Der Schützenausmarsch in Resse ist in diesem Jahr für Sonntag, 31. August, geplant. Los geht es um 15 Uhr vor der Resser Grundschule mit der Proklamation der Könige. Anschließend marschieren die Schützen, begleitet vom Fanfarenzug Bokeloh, zu Bürgerkönig Klaus Papies und zu Schützenkönig Carsten Grotzke, um dort die Scheiben anzubringen. Die Route führt über Moorriethe und Osterbergstraße. Die Schützen würden sich beim Festumzug über viele Zuschauer entlang der Strecke freuen.

Der Schützenverein kündigt an, dass die Mitglieder den regulären Trainingsbetrieb am Montag, 9. September, ab 19.30 Uhr wieder aufnehmen. Die Schützenjugend trifft sich das nächste Mal am Donnerstag, 12. September, ab 18 Uhr im Schützenhaus an der Osterbergstraße.

Von Valerie Kruse