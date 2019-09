Mellendorf

Wie können Angehörige einen Sterbenden in seiner letzten Lebensphase am besten begleiten? Damit beschäftigt sich ein Kurs des Ambulanten Hospizdiensts Burgwedel-Isernhagen-Wedemark. Das Seminar ist für Montag, 14. Oktober, erstmals in der Gemeinde geplant. Der Titel: „Am Ende Wissen wie es geht – Letzte Hilfe Kurs“.

„Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sondern ist auch in der Familie und der Nachbarschaft möglich“, heißt es in der Ankündigung. Im Kurs beschäftigen sich die Teilnehmer gemeinsam mit den Kursleiterinnen Ute Rodehorst und Anne Müller-Domrös mit grundlegenden Fragen: Woran erkenne ich, dass ein Mensch stirbt? Wie wichtig sind Essen und Trinken am Lebensende? Was ist eine Patientenverfügung? Wie kann ich einem Trauernden hilfreich zur Seite stehen? Der Kurs soll Grundwissen vermitteln. Zudem sollen Menschen lernen, was sie für einen Sterbenden am Ende des Lebens tun können. „Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen“, schreibt der Ambulante Hospizdienst, der in der Region Burgwedel, Isernhagen und Wedemark zum vierten Mal einen solchen Kurs anbietet. Für den Letzte-Hilfe-Kurs sind vier Unterrichtsblöcke à 45 Minuten vorgesehen.

Der Letzte-Hilfe-Kurs findet am Montag, 14. Oktober, von 17 bis 21 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf statt. Maximal 20 Menschen können teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung ist per E-Mail an info@ambulanterhospizdienst.de oder unter Telefon (05139) 9703431 notwendig. Weitere Informationen zu den Letzte-Hilfe-Kursen und zum Ablauf sowie eine Liste mit allen Terminen finden Interessierte im Internet auf www.letztehilfe.info. Auf www.ambulanterhospizdienst.de gibt es eine Übersicht über die Arbeit und die Angebote.

Von Julia Gödde-Polley