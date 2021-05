Bissendorf

Marcel Fehrmann ist Geschäftsführer der Amec GmbH in Bissendorf. In der Corona-Krise müssen nach seinem Dafürhalten die Unternehmen zusammenhalten. Auch damit der Slogan „#supportlocal“ kein reines Lippenbekenntnis bleibt. Aus diesem Grund spendiert die Firma anderen Unternehmen kostenlos Sets mit Corona-Selbsttests.

Bislang haben 43 Betriebe von dem Angebot Gebrauch gemacht – inzwischen sind 3800 Testkits verteilt. Nach Auskunft von Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel habe der Bissendorfer Betrieb, der eigentlich auf Elektronikbauteile spezialisiert ist, in der Pandemie seine Geschäftsbeziehungen nach China nutzen können. Neben des Testsets konnten so auch Schutzmasken importiert werden. Schon in der Vergangenheit habe die Firma Chargen für die Allgemeinheit gestiftet.

Vielfalt soll erhalten bleiben

Der Zusammenhalt der Unternehmen sei in der Wedemark auch nach mehr als einem Jahr Pandemie sehr groß, das habe sich in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt, betont Fehrmann. Wie er sagt, setze er sich genau aus diesem Grund auch für die lokale Wirtschaft ein. „Ich weiß, dass es in vielen Bereichen während dieser Zeit nicht so gut läuft“, so der Geschäftsführer. Doch er wolle auch nach Ende der Corona-Krise die Vielfalt an Geschäften und Dienstleistungen in der Wedemark haben.

Gemeinsam mit der Gemeinde Wedemark und der Initiative Zusammen-Wedemark werden die Testkits verteilt. Möglichst viele Unternehmen sollen erreicht werden, begründet die kommunale Wirtschaftsförderin Antonia Hingler die Unterstützung der Verwaltung. „Die Firma Amec und Marcel Fehrmann zeigen, wie wichtig es ist, sein Engagement gerade in dieser Zeit, lokal einzubringen. Zumeist ist mit guten Ideen ein toller Effekt zu erzielen“, hebt sie hervor. „Ich habe viele positive Reaktionen auf die Aktion erhalten.“

Unternehmen können sich noch auf der Internetseite unter zusammen-wedemark.de melden, die von dieser Aktion bisher nichts mitbekommen haben, wirbt Hingler um Teilnahme.

Von Sven Warnecke