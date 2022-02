Berkhof

Am 7. April des vergangenen Jahres hat es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg richtig gekracht: Genauer gesagt an Kilometer 115, so steht es im Polizeiprotokoll. Es handelt sich dabei um Wedemärker Gebiet, Höhe Berkhof. Der Fahrer eines Sattelzugs war um 23.30 Uhr in eine Nachtbaustelle gefahren und hatte zusätzlich die Schutzplanke am Seitenstreifen beschädigt. Verletzt worden war niemand. Die Ursache des Unfalls hat nun das Amtsgericht Burgwedel geklärt und eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro ausgesprochen. Dabei ging es der Frage nach, ob es sich um Sekundenschlaf gehandelt hat oder nicht.

Vor Richter Michael Siebrecht beteuerten der Angeklagte sowie dessen Rechtsanwalt, dass es sich nicht um Sekundenschlaf gehandelt habe. Vielmehr habe der Angeklagte, der aus Thüringen stammt, nur eine auf den Boden des Führerhauses gefallene Getränkedose aufheben wollen und dadurch den weiteren Streckenverlauf nicht mehr im Blick gehabt – und dann sofort eine Notbremsung eingeleitet. Zu spät jedoch.

„Hat mir gesagt, dass er eingeschlafen war“

Insgesamt drei Zeugen sagten vor Gericht aus, darunter zwei Polizeibeamte, die in dieser Nacht mit der Aufnahme des Falls beschäftigt waren. Außerdem im Zeugenstand war der verantwortliche Mitarbeiter der für die Nachtbaustelle zuständigen Firma. Der Zeuge war aus Gera angereist und berichtete von seinem Erstkontakt mit dem Mann im Sattelzug. „Ich habe von außen die Fahrertür geöffnet und wollte wissen, wie es ihm geht. Da hat er mir sofort und unaufgefordert gesagt, dass er eingeschlafen war“, berichtet der Zeuge. Im Zuge der A7-Sanierung gab es dort im Vorjahr viele Baustellen, auch nachts.

Siebrecht glaubte dem Zeugen und nahm dessen Aussage als Basis für seine Urteilsbegründung. „Warum sollte dieser Mann aus Gera über 300 Kilometer anreisen, um eine strafbare Falschaussage zu treffen?“, sagte der Richter und meinte in Richtung des Angeklagten, „dass Sie aus dem ersten Schock heraus vom Einschlafen erzählt und es sich danach anders überlegt und die Geschichte mit der Dose ausgedacht haben“. Außerdem: „Wenn Sie nicht geschlafen haben, hätten Sie die Baustelle erkennen müssen, so etwas wird auf der Autobahn immer im Vorfeld angekündigt.“

Angeklagter sitzt noch in der Justizvollzugsanstalt ein

Das Strafmaß beträgt 60 Tagessätze á 10 Euro. Damit schloss sich Siebrecht der Forderung der Staatsanwaltschaft an, die zuvor betont hatte, dass wie durch ein Wunder keine Menschen zu Schaden gekommen seien. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Außerdem wird dem Berufskraftfahrer die Fahrerlaubnis entzogen.

Kleiner Trost für ihn: Aktuell tut es ihm nicht weh, dass er derzeit seiner Arbeit nicht nachgehen kann. Seit dem 7. November 2021 sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz ein und verbüßt eine 26-monatige Haftstrafe. Seine Akte ist lang und beinhaltet zahlreiche Delikte wie Körperverletzung, Betrug und Diebstahl.

Von Stephan Hartung