Mellendorf/Burgwedel

Eigentlich war es nur eine ganz normale Verkehrskontrolle: Gurt im Auto nicht angelegt, ein Verwarngeld in Höhe von etwa 30 Euro – dann wäre die Angelegenheit vorbei gewesen. Doch dann eskalierte die Situation. Folgen: Ein verletzter Polizeibeamter und eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Daher musste das Amtsgericht Burgwedel nun ein Urteil sprechen und verhandelte den Einspruch der Angeklagten gegen das vorherige Strafmaß von 40 Tagessätzen á 30 Euro.

Am 26. Oktober 2021 fiel die Angeklagte in Mellendorf zwei Polizeibeamten auf, weil sie ohne Gurt ihr Fahrzeug steuerte. Auf dem Volksbank-Parkplatz wurde die Frau schließlich kontrolliert. Und dabei wollte sich die Wedemärkerin den Polizisten gegenüber nicht ausweisen und zeigte sich, so die als Zeugen aussagenden Beamten, nicht kooperativ. Sie sei ihnen bei der erfolgten Belehrung immer wieder ins Wort gefallen. Erst als die Beamten der Forderung der Angeklagten nachkamen, sie mit ihrem Vornamen anzusprechen, habe sich die Situation etwas beruhigt. Dennoch sei Verstärkung angefordert worden.

Angeklagte trägt eigenverfasste Erklärung vor

Diese etwas merkwürdige Vorliebe der Frau zeigte sich auch zum Prozessbeginn. Die Angeklagte las eine vorab angefertigte Erklärung vor und betonte, nicht die offiziell mit kompletten Namen angeklagte Person zu sein – sondern nur die mit dem entsprechenden Vornamen. Nach ihrer Schilderung hätten sich die Beamten ihr gegenüber nicht ausgewiesen, seien maskiert gewesen und hätten zur Durchsetzung der Kontrollmaßnahme ihr gegenüber Gewalt angewendet. Seit ihrer Kindheit sei sie bezüglich Gewalt aber traumatisiert, was sie mit einem ärztlichen Attest belegen konnte. In der dadurch ausgelösten Panik habe sie die Autotür zugeschlagen. Dies führte zu einer leichten Handverletzung des Polizisten.

Anklage wegen Körperverletzung wird fallengelassen

Richter Michael Siebrecht und die Staatsanwaltschaft einigten sich darauf, die Anklage wegen Körperverletzung fallen zu lassen. Zur Debatte stand daher nur noch der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Siebrecht legte das Strafmaß auf 30 Tagessätze á 15 Euro fest – und redete in seiner Urteilsbegründung der Angeklagten ins Gewissen. „Die Polizisten haben nur ihren Job getan, sind auch nicht dazu verpflichtet, sich ausweisen zu müssen – wenn man sie anhand ihrer Uniform als Polizisten erkennen kann.“ Für die Eskalation sei nur die Angeklagte verantwortlich gewesen. „Hätten sie das hingenommen, dann wären 30 Euro fällig und die Sache erledigt gewesen.“

Das Amtsgericht Burgwedel urteilt über Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Quelle: Stephan Hartung

Wedemärkerin ruft bei Urteilsbegründung dazwischen

Doch es ging noch weiter. Mehrfach rief die Angeklagte dazwischen und wollte Siebrecht ins Wort fallen – mitten in der Urteilsbegründung keine gute Idee. „Jetzt unterbrechen Sie mich nicht“, ermahnte Siebrecht und konnte sich eine Bemerkung nicht verkneifen. „Sie zeigen keinerlei Einsicht, auch nicht vor Gericht – stattdessen stellen Sie sich hier als Unschuldslamm dar. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie die Kontrolle abgelaufen und wie schwer es für die Polizisten war, sie zu belehren.“ Nach Siebrechts Ausführungen wurde es skurril. „Wo sind hier Völkerrecht, Menschenrecht und Handelsrecht?“, fragte die Angeklagte. Siebrecht, sichtlich genervt, ließ sich aber nicht darauf ein. „Ich diskutiere nicht mit Ihnen. Die Sitzung ist beendet.“

Von Stephan Hartung