Mellendorf

Die Arbeiten haben ein Ende: Die Supermarktkette Lidl eröffnet am Donnerstag, 19. Dezember, die Filiale an der Wedemarkstraße 85 in Mellendorf neu. Kunden können künftig von Montag bis Sonnabend jeweils von 7 bis 21 Uhr auf insgesamt circa 1400 Quadratmetern einkaufen. Die Filiale hält etwa 3800 verschiedene Artikel bereit. Der Markt war seit Mitte Mai geschlossen, weil das Unternehmen das Gebäude zunächst abgerissen und anschließend neu errichtet hat.

Am Eröffnungstag nimmt Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski ab 10 Uhr an der Kasse Platz – und scannt die Einkäufe der Kunden für einen guten Zweck. „Die gesamten Einnahmen dieser Aktion spendet Lidl an den Förderverein der Jugendfeuerwehren in Wedemark“, heißt es in einer Mitteilung von Lidl. Und zur Eröffnung gibt es noch weitere Aktionen: Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt und verteilt an die Kinder kleine Geschenke. Zudem organisiert Lidl ein Gewinnspiel, und Kunden können Kaffee und Frischgebackenes probieren.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Mellendorfer hier so gut annehmen und uns bereits seit 17 Jahren ihr Vertrauen schenken“, sagt Lidl-Verkaufsleiter Benjamin Bricke.

Von Julia Gödde-Polley