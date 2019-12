Elze

Wohin mit dem Weihnachtsbaum nach dem Fest? Diese Frage stellen sich viele jedes Jahr aufs Neue. In Elze kümmern sich die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde um die Entsorgung.

Die Jugendlichen starten die Tannenbaumaktion am Sonnabend, 11. Januar. Die Helfer treffen sich um 9.30 Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend sammeln sie die ausgedienten Tannen ein. Elzer werden deshalb gebeten, ihren Weihnachtsbaum bis spätestens 10 Uhr an die Straße zu legen. Die Jugendlichen klingeln, wenn sie den Baum abholen, dann an den Türen und bitten um eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde.

Neben den Konfirmanden braucht die Gemeinde auch andere Helfer für die Tannenbaumaktion. Vorherige Anmeldungen von Interessierten nimmt das Kirchenbüro unter Telefon (05130) 2922 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley