Abbensen

Es ist wieder soweit: Am Sonntag, 8. September, startet das inzwischen sechste Seifenkisten-Rennen in Abbensen. Der Dorfverschönerungsverein organisiert das Spektakel, das nach Auskunft des Vorsitzenden Alfred Falkenberg in diesem Jahr das einzige in der Wedemark ist.

Die Teilnehmer starten in zwei Klassen: In der Junior-Klasse können sich Kinder zwischen sechs und elf Jahren in ihre Seifenkiste setzen. In der Senior-Klasse sind Teilnehmer zwischen zwölf und 16 Jahren. Pro Seifenkiste sind maximal drei Starter möglich. Bei dem Rennen sind selbst gebaute Seifenkisten und modifizierte Kettcars ohne Kette zugelassen.

Anmeldeschluss ist am Sonntag, 18. August. Die Startgebühr beträgt 5 Euro. Nachmeldungen sind bis Sonntag, 25. August, möglich. Dann zahlen die Teilnehmer 8 Euro, um an den Start gehen zu dürfen. Am Renntag müssen die Fahrzeuge um 10 Uhr bei der technischen Abnahme vor Ort sein. Die Rennstrecke auf der Straße Obermühle beginnt jeweils auf der Startrampe, die die Seifenkisten aus eigener Kraft herunter rollen müssen.

Mindestens zehn Teilnehmer müssen starten

Weitere Informationen – unter anderem zu den Startbedingungen – finden Interessierte im Internet auf www.abbensen-dvv.de oder sie rufen die Telefonnummer (0176) 39071435 an. „Wird eine Mindestzahl von zehn Startern nicht erreicht, findet das Rennen nicht statt“, heißt es vom Dorfverschönerungsverein. Deshalb bitten die Organisatoren um eine frühzeitige Anmeldung.

Von Julia Gödde-Polley