Mellendorf

Als „Punktlandung“ hat Wedemarks Gemeindekämmerer Joachim Rose die Fertigstellung des Anbaus am Campus W in Mellendorf bezeichnet. Gut 7 Millionen Euro hat die Kommune ins Schulzentrum investiert, um den dringend benötigten Platz für den Nachwuchs zu schaffen. 2019 hatten die Arbeiten dazu begonnen.

Und sie sind fast rechtzeitig fertig geworden, berichtete Rose am Montag. Wegen fehlender Trennwände in den Toilettenräumen hatten sich die Bauarbeiten verzögert – „um zwei Tage“, wie er bei einem Rundgang mit den Schulleitungen von Gymnasium und Integrierter Gesamtschule sowie Vertretern aus der Politik berichtete.

Zeit- und Kostenrahmen sind gehalten worden

Nicht nur der Zeit-, sondern auch der Kostenrahmen sei gehalten worden. In Wedemarks Politik hatte Einigkeit darüber geherrscht, dass der Anbau durchaus bis zu 8 Millionen Euro kosten dürfe. Dass diese Grenze nicht gerissen worden sei, sei auch der Tatsache zu verdanken, dass „die Gemeinde frühzeitig und damit vor der allgemeinen Explosion der Baukosten mit den Arbeiten begonnen“ habe, meinte Rose.

Entstanden sind zehn moderne Klassenzimmer sowie zwei Differenzierungsräume auf drei Etagen. Der gut 120 Quadratmeter große Mehrzweckraum ist indes noch nicht ganz fertig, Restarbeiten müssen noch erledigt werden. Diese Fläche soll perspektivisch nicht nur den Schulen zur Verfügung stehen, sondern auch für Sitzungen der politischen Gremien genutzt werden.

Daran hat es beim Neubau zuletzt gehapert: Die Trennwände in den Toiletten haben gefehlt, sind nun aber eingebaut. Quelle: Sven Warnecke

Gut 270 Lernende finden neue Räume

Die neuen Unterrichtsräume – der Neubau umfasst inklusive Keller gut 2500 Quadratmeter Nutzfläche – werden die je fünf Klassen starken Jahrgänge acht und neun mit gut 270 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums beziehen, berichtete deren Leiterin Katrin Meinen. Diese seien bereits derart technikaffin, sodass sie die modernen interaktiven Tafelsysteme auch nutzen könnten.

Gymnasialleiterin Katrin Meinen stellt die interaktiven Tafelsysteme vor. Quelle: Sven Warnecke

Die Studiendirektorin machte keinen Hehl aus ihrer Freude, dass der Anbau pünktlich fertig geworden ist: „Ich freue mich darauf.“ Meinen gestand aber auch, dass sie zwischenzeitlich nicht mehr daran geglaubt habe. Denn im Februar vorigen Jahres hatten Architekten einen möglicherweise gefährlichen Fehler der Baufirma entdeckt: Die Arbeiter hatten zu dicht am Bestandsgebäude gebaggert. Die Grube entsprach nicht der Norm. Zwischenzeitlich mussten die Schüler gar zu Hause bleiben, die Räume galten nicht mehr als sicher.

Fehler einer Baufirma führt zu keiner Verzögerung

Doch dieser Mangel konnte schnell behoben werden, sagte Rose. Dieser Umstand habe weder zu einer Zeitverzögerung noch zu einer Kostensteigerung geführt. Zumal dafür auch das verantwortliche Unternehmen zuständig gewesen war. Ungeachtet dessen sprachen Meinen wie auch ihre Kollegin Heike Schlimme-Graab als Leiterin der IGS Wedemark während der Bauphase durchaus von Belastungen für Lernende und Lehrende angesichts von Lärm und Schmutz.

Zur Galerie Moderne Technik und helle Räume erwarten die gut 270 Schülerinnen und Schüler im Anbau im Schulzentrum Campus W in Mellendorf.

Entstanden sind nun nicht nur schmucke Klassenzimmer. Diese werden auch dank einer modernen Technik be- und entlüftet. Ein wichtiges Thema in den Räumen des Campus W, denn immer wieder hatte es speziell von Eltern Vorwürfe wegen schlechte Raumluft gegeben. Die neue, zentrale Technik ist in den Kellerräumen untergebracht.

Die moderne Be- und Entlüftungstechnik soll bei Lehrenden und Lernenden für kühle Köpfe sorgen. Quelle: Sven Warnecke

Die oberste Etage ist indes einer leistungsfähigen Fotovoltaikanlage vorbehalten. Diese steht auf einem begrünten, klimafreundlichen Dach. Sie soll künftig gemeinsam mit Anlagen auf der Wedemark-Sporthalle und der Roye-Halle dafür sorgen, dass der gesamte Stromverbrauch des Schulzentrums klimaneutral abgewickelt werden kann.

Feier muss wegen Corona-Pandemie ausfallen

Und wie geht es nun weiter? Auf dem Außengelände wird in den nächsten Wochen noch ein wenig gewerkelt. Bäume sollen gepflanzt, Bauzäune abgebaut werden. Zudem wird in dem inzwischen elf Jahre alten Bestandsbau nebenan die seinerzeit nicht eingebaute Lüftung nach und nach dezentral in den Klassenräumen nachgerüstet.

Rose entschuldigte sich regelrecht, dass dieser eigentlich große Schritt für die Bildungslandschaft der Wedemark nicht entsprechend gefeiert worden ist. Doch das sei der fortwährenden Corona-Pandemie geschuldet. Angesichts dieser besonderen Umstände sei die Gemeinde aber durchaus froh, dem Nachwuchs nun diese hochwertigen Räume auf dem technisch neuesten Stand zur Verfügung stellen zu können.

