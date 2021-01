Wedemark

Was manche Frauen nach eifrigem Wühlen so alles aus ihren Handtaschen zutage fördern, sorgt bei Männern immer wieder für Erstaunen. Dass nicht irgendein Utensil, sondern gleich die ganze Tasche unauffindbar ist, darf hingegen getrost als Ausnahme gelten. Insbesondere, wenn darauf eine öffentliche Fahndung der Polizei nach einer vermeintlichen Diebin entsteht – wie nun in einem aktuellen Fall in der Wedemark.

Das Polizeikommissariat informierte am Sonntagmittag über den vermeintlichen Handtaschendiebstahl am späten Sonnabendnachmittag in Mellendorf. Eine unbekannte Frau soll die Eigentümerin der Tasche auf einem Supermarktparkplatz erst in ein Gespräch verwickelt haben und dann in einem unbeobachteten Moment offenbar mit der Tasche weggelaufen sein. Gleich mitgeliefert wurde eine recht detaillierte Beschreibung der Unbekannten.

Tasche rutscht in den Fußraum

Doch die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei hatte nur eine Halbwertzeit von etwa einer Stunde. Dann löste sich der „Fall“ von selbst. Die Besitzerin hatte ihre Handtasche wiedergefunden. Diese sei vom Rücksitz nach vorn in den Fußraum gerutscht und für sie in der Dunkelheit nicht mehr zu erkennen gewesen, so eine Polizeisprecherin.

Von Frank Walter