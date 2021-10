Wedemark

Die Faunistische Arbeitsgemeinschaft Moore (FAM) organisiert mehrere Pflegeeinsätze am Helstorfer, Bissendorfer und Otternhagener Moor. Mit den Einsätzen möchte sie einen Beitrag zum Natur- und Klimaschutz leisten. Teilnehmende sollten wetterfeste Kleidung, Arbeitshandschuhe, Gummistiefel und Verpflegung mitbringen.

In den kommenden Monaten veranstaltet die FAM insgesamt zehn Pflegeeinsätze. Für das Bissendorfer Moor sind die Termine für Sonnabend, 9. und 30. Oktober sowie 27. November, geplant. Treffpunkt ist das Mooriz in Resse, Altes Dorf 1.

Für die Aktion am Helstorfer Moor ist der Bäcker an der Werner-von-Negenborn-Straße 6 der Treffpunkt. Die dortigen Pflegeeinsätzen sind für Sonnabend, 16. Oktober, 13. November, 11. Dezember, 22. Januar sowie 12. Februar, geplant. Einsätze am Otternhagener Moor sind am Sonnabend, 8. Januar und 15. Februar. Treffpunkt ist dort ebenfalls das Mooriz. Alle Aktionen gehen von 9.15 bis 16 Uhr, bei andauerndem Regen oder Schnee fallen sie aus.

Von Leona Passgang