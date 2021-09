Brelingen

Bei einem gemeinsamen Konzert des Naghash Ensembles aus Armenien und des Chors St. Martini können die Besucher eine Weltpremiere erleben, berichtet der Orgelbauverein Brelingen. Der amerikanisch-armenische Komponist John Hodian vereint in seinen jüngsten Werken traditionelle armenische Klänge mit Neuer Klassik und unbändiger Jazzenergie.

Ausgehend von mittelalterlichen armenischen Gedichten präsentieren drei Sängerinnen und vier Virtuosen an Duduk, Oud, Dhol und Flügel neue Musik, die fremd und zugleich vertraut klingt, irdisch und wie nicht von dieser Welt. Das armenische Ensemble gastiert am Sonnabend, 2. Oktober, um 20 Uhr gemeinsam mit dem Chor St. Martini unter Leitung von Sabine Kleinau-Michaelis. Dabei kommt es zu einer Weltpremiere: einer Chorfassung der „Songs of Exile – Lieder aus dem Exil“ in der Brelinger Kirche.

Tief bewegende und zeitlose Texte

Im 15. Jahrhundert verfasste der armenische Priester Mkrtich Naghash ergreifende Gedichte über das Leben im Exil und die Beziehung des Menschen zu Gott. Über fünf Jahrhunderte später entdeckte der amerikanisch-armenische Komponist John Hodian ein Textfragment und wusste: Er hatte gefunden, wonach er jahrelang gesucht hatte. „Die Texte waren tief bewegend und vollkommen zeitlos“, heißt es von Hodian. Sie handeln von universellen Themen, oft geht es um das Wesen des Menschen, seine Beziehung zu Gott und zur Gesellschaft.

Situation in Afghanistan ähnlich wie Genozid in Armenien

Dass diese Worte jetzt nicht nur von den Solistinnen des Naghash Ensembles, sondern auch von einem Chor gesungen werden, setzt sie in ein neues Licht. Außerdem wurde diese Musik noch nie mit Männerstimmen aufgeführt. Das verleiht der Musik eine ganz neue Kraft. „Schwierig und fremd ist die Sprache, ungewohnt sind Rhythmen und Tempi. Das fordert den Chor sehr“, sagt Kleinau-Michaelis. Gar nicht fremd dagegen sei der Inhalt der Musikstücke. „Leider müssen wir durch die aktuelle politische Entwicklung in Afghanistan erleben, dass die Geschichte, das Leid der Menschen in Armenien im 15. Jahrhundert, sich unwesentlich von der heutigen Situation der Flüchtlinge und der Unterdrückten unterscheidet.“ Deshalb hofft sie, mit dem Konzert und interkulturellen Dialog einen Beitrag für Verständigung und Verständnis zu leisten.

Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 16 Euro. Karten gibt es nach Vorbestellung per E-Mail an Konzerte.in.st.martini@gmail.com. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Buchung. Das Konzert findet unter 2-G-Bedingungen statt – Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene.

Von Sven Warnecke