Mellendorf

Überall in der Region Hannover sind mittlerweile mobile Impfteams unterwegs, neue Zentren sprießen in vielen Städten und Kommunen aus dem Boden. Aber auch die Ärzte tragen mit Impfungen in den Praxen zum Schutz vor Corona bei – so auch in der Wedemark. Der Internist Tillmann Schmieta ist einer von ihnen. Laut Bürgermeister Helge Zychlinski ist er sogar „der Impfkönig der Wedemark“ – ein Titel, der dem Arzt zwar schmeichelt, auf den er aber gern verzichten würde. Wie auch auf die gesamte Pandemie. „Derzeit ist es bei uns ein wildes Durcheinander. Es kann auch nicht geordnet sein, weil wir unsere tägliche Arbeit erfüllen müssen und dazwischen immer wieder impfen.“

82-jähriger Vater hilft mit bei den Impfungen

Mittlerweile hat er den Mittwoch als Tag in seiner Praxis in Mellendorf ausgewählt, an denen er keine Sprechstunden anbietet. Sondern nur Impfungen – genau übrigens wie sonnabendvormittags. Sein Vater, eigentlich Arzt im Ruhestand, unterstützt ihn bei der Aktion. „Das hilft sehr. Denn so kann ich mich außer um die Impfungen auch um die Computer- und Laufarbeit kümmern“, sagt er und lacht.

Impftermine erst wieder im kommenden Jahr frei

Und selbst das doppelte Arzt-Personal reicht noch nicht aus. „Die Leute sind verunsichert. Daher haben wir eine hohe Nachfrage, die wir nicht erfüllen können.“ Feste Impftermine in der Praxis seien erst für Ende Januar bis Anfang Februar wieder frei. „Wir versuchen aber immer wieder, Lücken zu füllen, damit wir den Impfstoff komplett nutzen können – und sind Tag und Nacht dabei.“ Seine Patienten kommen aus der Wedemark, aber auch aus dem Heidekreis.

Impfungen nimmt er auch nach Feierabend vor

Zwar ist „nachts“ etwas übertrieben, trifft die Sache aber doch einigermaßen. Denn Tillmann Schmieta hat eine Liste vorliegen von Leuten, die sich anrufen lassen und für eine spontane Impfung zur Verfügung stehen – sollte vom Arbeitstag noch Impfstoff zur Verfügung stehen. Dann spritzt Schmieta diesen nach seinem Feierabend, bevor die wertvolle Flüssigkeit entsorgt werden müsste. An Wochenenden kümmert er sich auch um für Impfungen in Firmen oder in Senioreneinrichtungen.

Arzt will 300 Stück pro Woche schaffen

Wöchentlich nimmt Schmieta etwa 100 bis 120 Immunisierungen vor. „Ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche 300 Stück schaffen“, sagt er. Das hat auch immer damit zu tun, wie viel Impfstoff er erhält. Am Dienstag erfolgt die Bestellung bei den Apotheken für die darauf folgende Woche, freitags gibt es die Rückmeldung über die Liefermenge. Was auch für das Impftempo eine Rolle spielt, ist die Frage, welcher Stoff geliefert wird. „Alle Impfstoffe sind hervorragend. Aber bei Biontech gibt es bei den Patienten weniger Bedarf an Aufklärungsgesprächen als bei Moderna.“ Eine angebrochene Biontech-Flasche muss übrigens nach sechs Stunden komplett verimpft sein, bei Moderna sind 19 Stunden Zeit. Gerade bei Biontech muss der Impfstoff also noch am gleichen Tag genutzt werden.

Von Stephan Hartung