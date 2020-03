Mellendorf

Seit Freitag ist bekannt: Die Schulen und Kindergärten in Niedersachsen sind ab Montag geschlossen – schon zwei Wochen vor Beginn der Osterferien. Eltern müssen sich in der Regel zu Hause um ihren Nachwuchs kümmern. Selbst Tagesmütter und -väter dürfen keine Kinder mehr betreuen. Die Menschen sind aufgefordert, Abstand voneinander zu halten.

Diese Maßnahmen und die veränderte Stimmung haben Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Menschen. Das ist nicht nur in den Supermärkten zu beobachten. Auch andere Geschäfte berichten über eine veränderte Nachfrage – und passen ihren Betrieb der neuen Situation an.

Der Reiz des Vorlesens wird wiederentdeckt

„Vor einigen Tagen nahm die Zahl der Kunden drastisch ab“, sagt Buchhändler Robert von Hirschheydt in Mellendorf. „Aber nachdem am Freitag verkündet wurde, dass Kindergärten und Schulen für mehrere Wochen geschlossen werden, kam es bei uns zu einem regelrechten Ansturm auf Bücher“, berichtet Astrid von Hirschheydt. Viele Kunden, so ihre Vermutung, wollen sich wohl die nächsten Tage, an denen das öffentliche Leben ruht, mit guter Literatur versüßen. Auch Kinderbücher seien extrem nachgefragt gewesen, sagt Buchhändlerin Silke Hundertmark. „Wenn die Kinder dann zu Hause sind, entdeckt so manch einer wohl wieder den Reiz des Vorlesens“, glaubt sie.

Desinfektionsmittel gibt es nicht

Alle Hände voll zu tun hat auch Ina Lange, Apothekerin in der Ratsapotheke von Dirk Oestreich. Schon seit etwa drei Wochen sei das Kundenaufkommen viel höher als sonst. „Neben den allgemeinen Medikamenten, die die Menschen benötigen, fragen die Kunden verstärkt nach Grippemedikamenten und Mitteln zur Stärkung des Immunsystems“, sagt sie. Auch Desinfektionsmittel würden nachgefragt – die gibt es jedoch bekanntlich nicht.

Fahrschule stellt Theorie-Unterricht ein

„Wir haben uns im Team beraten und beschlossen, ab Montag keinen Theorie-Unterricht mehr anzubieten“, sagt Melanie Thomalla-Leutz von der Fahrschule Kehlert-Buckel. Beim Theorie-Unterricht in den Filialen in Bissendorf und Mellendorf kämen rund 30 Personen in einem Raum zusammen. „Die Gefahr einer Ansteckung wollen wir nicht riskieren“, so Thomalla-Leutz. „Ist ein Teilnehmer infiziert, dann können wir unseren Betrieb einstellen.“

Stattdessen wolle sich das Fahrschulteam lieber auf den praktischen Fahrunterricht konzentrieren. „Da ist das Ansteckungsrisiko geringer“, so die Fahrlehrerin. Den Innenraum der Autos samt Lenkrad und Gurten desinfiziere sie regelmäßig. Mit einer starken Nachfrage nach Fahrstunden rechnet sie – jetzt, wo die Schüler nicht zur Schule gehen müssen.

Von Gabriele Gerner