Die überbetrieblichen Bildungseinrichtungen in der Baubranche melden Vollauslastung. „In Niedersachsen geht man noch genauso gern in die Baubranche wie vorher der Vater“, sagt Emke Emken. Der Leiter der niedersächsischen Bauindustrie-Bildungszentren sieht sich als hochmoderner Dienstleister in Sachen überbetriebliche Ausbildung und Weiterbildung. Ein Standort dafür ist das Ausbildungszentrum in Mellendorf (ABZ), eine überregionale Institution, die zugleich in die Gemeinde Wedemark hineinwirkt.

20 Mitarbeiter sorgen im ABZ in Mellendorf für die Azubis und die Weiterbildungsgäste. Täglich liefert die Großküche 100 bis 120 Essen. Die Lebensmittel werden in der Wedemark eingekauft. Die hochwertigen Baumaterialien, die auf dem Gelände der Ausbildung dienen, werden ebenfalls vor Ort gekauft. Viele Gäste, die im ABZ an der Schaumburger Straße 14 Weiterbildungen in Anspruch nehmen, buchen gern Hotels oder Pensionen in der Wedemark und nutzen die Gastronomie vor Ort.

Zur Galerie Die Ausbildungschancen und die Vergütungen in der Baubranche sind hervorragend – nicht nur für Muskelpakete, auch für Frauen. Denn Bau bedeutet heute Hightech.

„Frauen haben am Bau weniger Unfälle und machen weniger Schäden“, zeigt Emkens Erfahrung mit dem zunehmend weiblichen Anteil unter den Auszubildenden – entgegen der Tradition. Denn der maschinentechnische Bereich in der Baubranche ist inzwischen durch Hightech bestimmt, und Frauen seien da prädestiniert. „Wir sind eine Technologiebranche und nicht mehr die muskelbepackte. Es kommen immer mehr Frauen in unseren Bereich“, stellt Emken fest.

Einen Königsweg, um Azubis zu gewinnen, gibt es nicht. Darin sehen sich der Dienstleister in der Baubranche und Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski, inzwischen als kommunaler Vorreiter in Sachen Personalanwerbung bekannt, durchaus einig. Zychlinski besuchte auf seiner Sommertour das AZB gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Antonia Hingler – diese erwies sich dort in der Materie als bestens vertraut, denn das AZB war ihr vorheriger Arbeitgeber.

Entwicklung heißt das Zauberwort gegenüber der Ausbildung herkömmlichen Stils. Den Rahmen bietet die überbetriebliche Ausbildung. Sie holt einen Förderschüler ab wie auch einen Gymnasiasten und ermöglicht die berufliche Ausbildung über den Facharbeiter bis zum Bachelor und Master. Entwickelt wird die verantwortliche Handlungsfähigkeit am Praxisort. Dabei werden Ausbildung und Studium für den Jugendlichen voll finanziert, betont Emken. Kein Wunder also: „Wir haben hohen Zulauf. Die Baubranche ist qualifizierungsfreudig“.

Digitale Arbeit nimmt in der Branche stetig zu

Jeder Azubi arbeitet demnächst ab dem ersten Ausbildungstag im ABZ digital mit Tablet und einer Software, die ihm den Zugriff auf alle Aufgaben, Arbeitsprojekte, Materialien und Sicherheitsstandards jederzeit freigibt. Damit bildet das ABZ ab, „was auf realen Baustellen zu 70 Prozent an der Tagesordnung ist“. Statt auf Zetteln wird alles digital dokumentiert und bei Fragen schnell mit dem Arbeitgeber kommuniziert.

Speziell den Straßen- und Kanalbau können die Azubis in der Erstausbildung in Mellendorf zusätzlich zu ihrer Ausbildung in den Betrieben und in den Berufsschulen lernen, außerdem den Weg in die Straßenmeisterei. Dafür verbringen sie im ersten Ausbildungsjahr 20 Wochen im überbetrieblichen Zentrum, im zweiten Jahr 13 und im dritten vier Wochen. Unterbringung und Fahrtkosten werden bezahlt. Und die Ausbildungsvergütungen im Tiefbau, so wirbt Emken, können sich sehen lassen. Ein Azubi erhält „quasi brutto für netto“ 800 Euro im ersten Lehrjahr, 1100 im zweiten und 1475 im dritten.

Bis zu 600 Azubis laufen durch das ABZ Mellendorf Alle industriellen Auszubildenden in der niedersächsischen Bauwirtschaft kommen irgendwann in das ABZ nach Mellendorf. Das Bildungs- und Tagungszentrum der Bauwirtschaft erfüllt seinen Ausbildungs- und Weiterbildungsauftrag in Kooperation mit dem Bauzentrum in Bad Zwischenahn. 500 bis 600 Azubis jährlich werden in Mellendorf betreut, bis zu 8000 Weiterbildungsteilnehmer insgesamt profitieren in jedem Jahr von den Angeboten in beiden Zentren, 22 Berufsbilder werden bedient. „10.000 Nasen laufen durch, davon circa ein Drittel hier in Mellendorf“, sagt Emke Emken, Leiter der Niedersächsischen Bauindustrie-Bildungszentren. Das ABZ Mellendorf, 1967 in Betrieb genommen, wurde mehrfach modernisiert. Gedacht ist es für Bildungsinteressierte aus Handwerk, Industrie und Handel. Das Gelände an der Schaumburger Straße 14 umfasst 25.000 Quadratmeter. 2.600 Quadratmeter der Ausbildungsfläche sind überdacht, 1.500 Quadratmeter liegen im Freien. Das ABZ verfügt über fünf Lehrwerkhallen mit 140 Ausbildungsplätzen und ist ausgerichtet auf den Tiefbau. Ein Betonlabor, ein PC-Trainingszentrum, ein Baumaschinen-Trainingszentrum und weitere Schulungs- und Demonstrationsräume vermitteln zusätzliche Spezialkenntnisse. In 16 Seminar- und Gruppenarbeitsräumen können etwa 400 Schulungsteilnehmer moderne Unterrichtshilfen und Internetzugang nutzen. 130 Internatsplätze können im ABZ belegt werden.

Von Ursula Kallenbach