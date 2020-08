Brelingen

Kultur im Dorf gibt es jedes Jahr zu Pfingsten. Die Veranstaltung erstreckt sich über zwei Tage. In diesem Jahr musste sie der ausrichtende Kulturverein Brelinger Mitte angesichts der Corona-Pandemie absagen. Als Ersatz für die neunte Auflage startete am Sonnabend ein zweiwöchiges Programm mit einem bunten Kulturmix, in dessen Mittelpunkt der zehnte Jahrestag des Brelinger Riesen steht.

„Wir mussten sehr viel planen und vorbereiten. Es macht mich stolz, wie gut alle Mitglieder zusammengearbeitet haben“, sagte Bettina Arasin, Vorsitzende des Kulturvereins. Kultur im Dorf wäre unter den aktuellen Bedingungen anders geworden. „Jetzt haben wir es gut hinbekommen.“ An drei Standorten gibt es Kunst und Kultur zu sehen: in und vor der Brelinger Mitte in der Kulturpassage, in einem dortigen kleinen Glashaus und 150 Meter weiter entfernt an der Hauptstraße bei Kultur unterm Schauer in einer halb offenen Scheune.

Anzeige

In der Kulturpassage hängen viele Bilder in der Ausstellung. Quelle: Stephan Hartung

Weitere HAZ+ Artikel

Überraschung zum Jahrestag

Während der Begrüßungsrede von Arasin gab es auch gleich eine Überraschung: Friedrich Bernstorf, langjähriger HAZ-Redakteur und Brelinger, überreichte der Vereinsvorsitzenden ein großes Foto vom Riesen. Bernstorf schilderte die Besonderheit daran: „Ich habe das Foto im Februar gemacht, zwei Tage, bevor Orkan ,Sabine‘ den Riesen umgeworfen hat.“ Daher ist sogar ein kleines Bild eingeklinkt, wie der Riese danach am Boden lag. Immerhin: Er hat sich längst berappelt. Das 7,50 Meter große Kunstwerk steht wieder in Fahrtrichtung Bennemühlen auf einem Acker am Brelinger Berg. Aus aktuellem Anlass trägt es sogar eine Maske.

Das Bild von Bernstorf passt wunderbar in die Ausstellung, die in der Kulturpassage eröffnet wurde. Dort zeigen Künstler ihre Werke, die sie nach Inspiration von Brelinger Grundschülern angefertigt haben. „Insgesamt waren es rund 40 Kinder, die richtig motiviert bei der Sache waren und Bilder wie am Fließband gemalt haben“, sagt Agata Malek. Sie ist eine der fünf Künstler und leitete an der Grundschule das Projekt, das im Februar abgeschlossen worden war.

Zur Galerie Zum zehnten Geburtstag vom Brelinger Riesen gibt es in der Ortschaft viel Kunst und Kultur.

Trockenhauben als Lautsprecher

Ein echter Hingucker befindet sich im Glashaus. Dort können sich Interessierte unterschiedliche Geschichten zum Riesenthema anhören. Aber mit Kopfhörern in der Corona-Zeit? Die Verantwortlichen planten um und erhielten zwei Trockenhauben aus dem ehemaligen Friseursalon Ahrens, der sich im heutigen Büro der Brelinger Mitte befand. „Eine Haube hat sogar das Baujahr 1951“, sagt Peter Arasin. Er hat die Geschichten eingesprochen, die unter den Hauben zu hören sind.

So geht das Programm weiter Zum zehnten Jahrestag des Brelinger Riesen hängen in der Kulturpassage der Brelinger Mitte noch bis Sonntag, 6. September, Bilder von fünf Künstlern. Die Ausstellung ist jeweils freitags von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 13 Uhr zu sehen. Zu diesen Zeiten sind auch die von der Gruppe der Leseratten und Wortakrobaten verfassten Geschichten im Glashaus vor dem Eingang der Brelinger Mitte zu hören. Im neuen Standort Kultur unterm Schauer, Hauptstraße 44, sehen Interessierte eine Dokumentation aus Fotografien und Bildcollagen – und damit die wahre Geschichte des Riesen sowie einen Rückblick auf zehn Jahre. Außerdem beginnt dort am Sonntag, 30. August, um 12 Uhr das Empty-Bowls-Projekt. Das Prinzip: aus selbst getöpferten Schalen Suppe essen und die Kunstwerke danach für einen guten Zweck kaufen. Ab 14 Uhr liest Peter Arasin eine Geschichte zum Riesen vor. Und vielleicht bringen die Figurenkünstler Ruth und Heiko Brockhausen am 6. September den neuen Kopf des Riesen vorbei.

Von Stephan Hartung