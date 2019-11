Ausströmendes Gas hat die Feuerwehr Bissendorf am Dienstag auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand. Inzwischen steht nicht nur die Ursache für den Brand eines Lastwagens auf der L 190 am Montag fest, sondern auch die Schadenssumme.

Die Feuerwehr ist am Dienstag in Bissendorf wegen ausströmenden Gases an den Hirschdamm ausgerückt. Quelle: Christian Elsner