Berkhof

Offenbar wegen eines technischen Defekts hat am Dienstag, 6. April, ein Auto auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg Feuer gefangen. Nach Polizeiangaben gelang es dem Fahrer noch, das Gefährt in die Abfahrt Berkhof zu lenken und sich sowie die Insassen in Sicherheit zu bringen. Um 10.27 Uhr wurde die Feuerwehr Wedemark zu Löscharbeiten auf die Autobahn gerufen.

Den Einsatzkräften sei es rasch gelungen, die Flammen zu ersticken, heißt es von dem Polizeisprecher weiter. Dafür musste die Anschlussstelle Berkhof kurzfristig gesperrt werden. Verkehrsbehinderungen habe es seinen Angaben zufolge aber keine gegeben. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Von Sven Warnecke