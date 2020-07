Brelingen/Bennemühlen

Aus bislang unbekannten Gründen ist eine Frau am Montag zwischen Brelingen und Bennemühlen mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde die 56-Jährige leicht verletzt.

Sie war um 11.40 Uhr mit ihrem BMW auf der Kreisstraße 104 in Richtung Bennemühlen unterwegs. Nach dem Aufprall dreht sich der Wagen nach Angaben der Polizei und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Das Auto ist jetzt ein Totalschaden. Ein Rettungswagen brachte die 56-Jährige vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die K 104 bis etwa 13 Uhr in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Von Julia Gödde-Polley